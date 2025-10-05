СКАНДАЛ! Арестуват имотния шмекер Николай Пехливанов за измама от 50 млн. лв. и присвояване на общински имоти

Затвор и солидно обвинение по няколко члена от Наказателния кодекс грозят бившия областен управител на София-град и някогашен спонсор на партия “Атака” Николай Пехливанов. Маститият строителен предприемач попадна на мушката на държавното обвинение заради грандиозна имотна измама с апартаменти „на зелено“, ощетили над 150 човека с около 50 милиона лева. В началото на седмицата Софийската районна прокуратура най-сетне образува досъдебно производство срещу 5 дружества под контрола на Пехливанов за това, че между 2021 и 2024 г., десетки граждани са били заблуждавани с цел имотна облага.

Преди няколко седмици стана ясно, че Пехливанов е измамил десетки семейства, вземайки им парите, вложени в предстояща за строителство сграда, която той в последствие препродава на друга фирма. Така много хора, които са се подвели по лъскавите му реклами и старателно отглеждана през годините репутация на солиден бизнесмен, близък до властта, накрая са изгорели с общо 50 млн.лв. Всички те платили авансово през 2021 и 2022 г. стотици хиляди евро за покупката на апартаменти в жилищен комплекс край софийския парк „Възраждане“. Прецаканите сезираха държавното обвинение, че са получили уведомления от свързаната с Николай Пехливанов компания „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД, че фирмата не е в състояние да довърши обекта и затова се оттегля.

Няколко седмици преди това – на 28 юли 2025 г., дружеството на Пехливанов тайно разпродава 150 вече платени апартамента на новосъздаденото акционерно дружество „Резидиа груп“ АД, представлявано от Надя Драгомирова. Сделките са изповядани при един и същи нотариус, а целта е очевидна – стремеж към двойно по-висока продажна цена на имотите в сравнение със сключените преди около 4 години предварителни договори за продажба.

„Тези практики по доста рискован начин подриват стопанската сигурност в България, както и гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде предаден съгласно договора“, обяви на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, който е и говорител на Софийска районна прокуратура.

Запознати със стартиралото разследване разказаха, че от НАП са разпоредили пълна данъчна ревизия на фирмите на Пехливанов, бирниците ще разследват и личното богатство на сенчестия строителен предприемач. Разследват се и придобити през последното десетилетие десетки парцели от фирми, свързани с бившия депутат от „Атака“ и екс губернатор на София заради постъпили данни, че част от терените са били заграбени незаконно и по втория начин от Столична община.

„Има данни, според които свързани с Николай Пехливанов частни търговски дружества са придобили по непрозначен начин над 30 общински терена в София в периода от 2015 до 2020 г. През това време Пехливанов е бил заместник-председател на Столичния общински съвет, а през месец май 2017 г. е назначен за областен управител на София, като е заемал тази длъжност до пролетта на 2021 г. Разследването е в начален стадий и все още не може да бъде съставен точен опис на придобитите от свързани с него лица общински парцели“, коментира представител на държавното обвинение.

Накратко - ако дори само част от обвиненията излязат верни, цялата империя на Пехливанов, свързана със строителство и продажба на луксозни недвижими имоти, рискува да рухне като “къща от карти”, коментираха вещи в този бранш. Не е тайна, че една от перлите в короната на строителния шмекер е Unique Estates - брокерска къща за продажба и отдаване под наем на топ лукс обекти - извънземно скъпи вили и къщи, тузарски апартаменти, мезонети, пентхауси, а също така парцели на ключови локации в цялата страна. В последно време дружеството започна да предлага и имоти в чужбина, най-вече в петзвездни локации като Дубай, Монако, Виена, Швейцария и др.

В гардеробите на тези невероятни сгради обаче се крият множество скелети, които рискуват да бъдат извадени на показ в рамките на предстоящия процес. Така например прокурорите събират данни, че дружеството Unique Estates, чието лице е съпругата на Пехливанов Весела Илиева, би могло през годините да е участвало или посредничело в серия имотни измами, помагайки на недобросъвестни продавачи бързо да се отърват от проблемните си обекти. В редакцията съхраняваме показанията на пострадал бизнесмен, чиито земи и имоти са били отнети с измама от бившия му съдружник и в последствие шитнати през Unique Estates на трети, добросъвестни купувачи. По думите на източникът ни, подобни деяния не били прецедент, а практика. Причина това да се случи била именно репутацията на Пехливанов като човек, способен с един телефонен разговор да реши проблема по високите етажи на властта.

Вън от имотните далавери, за Unique Estates упорито се шушука, че е лъскаво прикритие за доста рафинирана форма на проституция. Не е тайна, че това е агенцията с едни от най-лъскавите и атрактивни брокерки. Обикновено Весела Илиева наемала дами, които в ранните си години са упражнявали древния занаят под форма на моделство, музикална кариера, артистични изяви и пр. Когато наближат четиридесетака и още не са си хванали богат мъж, бившите манекенки и певици успешно бивали преквалифицирани в брокерки на компанията. Задачата им била да омайват богатите купувачи и наематели, убеждавайки ги по всякакъв начин да сключат сделка. Предвид опита и даденостите на хубавиците, не е трудно човек да се досети, че често преговорите ставали в хоризонтално положение, шушукат недоброжелатели. Изгодата била за всички участници в процеса. Весела Илиева и Николай Пехливанов си гарантирали успешни сделки, баровците ползвали почти безплатна женска плът, т.к попрезрелите момичета разчитали на тлъстата комисионна. Самите брокерки пък имали достъп до най-големите строителни босове и до фрашкани с пари клиенти. Не рядко покрай “работата”, някои от тях завързвали успешни връзки, раждали деца и си оправяли живота.

Фасада на цялата тази перверзия били бляскавите партита, организирани от госпожа Илиева на богаташката ул. “Оборище”, където е един от офисите на Unique Estates. Жената на Пехливанов била позната в ъндърграунда като “маман” и почти ежедневно била обсаждана от купища силиконови парясници, изпаднали от пазара на свежа плът.

Дали разследването срещу мъжа й Николай Пехливанов ще отвори работа на ченгетата да душат и покрай прикрития бардак, остава да разберем. Очаквайте ужасяващи подробности кои са най-оборотните пачаври, сключващи сделки за стотици милиони от името на скандалното семейство, както и разкрития за тежки имотни измами, минали през фирмите им.

Източник: crimesbg.com