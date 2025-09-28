Британският крал убедил Тръмп, че Украйна може да победи Русия

Съветникът по националната сигурност на Великобритания също е изиграл важна роля

Британският крал Чарлз Трети е изиграл изключително важна роля в убеждаването на президента Доналд Тръмп, че Украйна може да победи Русия, пише „Дейли телеграф“. Информацията за това идва от Андрий Ермак – началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предава БНР.

Андрий Ермак е заявил пред британското издание, че разговорите на „четири очи“ между краля и президента на САЩ по време на държавното му посещение са били „много важни“.

Както стана ясно по-рано тази седмица, Тръмп промени рязко мнението си като заяви, че Украйна може да си върне всичките загубени територии от Русия, заявявайки преди това, че Зеленски трябва да се откаже от земя в замяна за мир.

Ермак е посочил, че е добре запознат с позицията на Чарлз Трети, на премиера Киър Стармър и останалите политици, с които Доналд Тръмп се е срещнал и че държавното посещение е било изключително полезно.

„Дейли телеграф“ припомня думите на краля по време на държавния прием в Уиндзор, когато заяви: „В две световни войни се борихме заедно, за да победим силите на тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпираме агресията и да осигурим мир„.

Ермак е отбелязал като ключово посещението на Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на Великобритания, за среща с войници на фронтовата линия в североизточния Харковски регион на Украйна преди държавното посещение.

Според него, информацията и личните впечатления на място, които е получил Пауъл, са били обсъдени с американците при посещението на Тръмп.

