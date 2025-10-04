Украинските специални части твърдят, че са успели да ударят радара на С-400 в Крим

Командването на украинските сили за специални операции съобщи за успешна операция по насочване към радар от далекобойна система за противовъздушна отбрана С-400 на Кримския полуостров на 30 септември, пише военното издание Military Watch.

Командването определи радара като „очите“ на системата, подчертавайки, че той е жизненоважен както за откриване на цели, така и за насочване на ракети, и че без него целият комплекс би загубил бойна способност. То добави, че неговите подразделения „продължават да нанасят значителни загуби на врага, ускорявайки невъзможността му да провежда по-нататъшни бойни операции“.

Украинските въоръжени сили все по-често отделят части от системата С-400 за насочване, тъй като на тях се разчита особено много за защита на въздушното пространство на страната. Като част от интензивните атаки на Кримския полуостров, базираните там С-400 са поставени под особено силен натиск.

Примери за успешни украински удари по системите С-400 включват атака с балистични ракети ATACMS на 23 ноември, която унищожи две пускови установки от система С-400 в руския Курски регион, и по-нататъшен удар два месеца по-късно, който унищожи радар за откриване 92Н6 близо до град Белгород, също в Курск.

При атака срещу Крим в края на юни бяха унищожени два многофункционални радара за управление на огъня 92Н2Е, два радара за наблюдение с голям обсег 91Н6Е и една батарея от ракети земя-въздух от система. „Операциите, насочени към радари за противовъздушна отбрана, ще продължат“, обеща по това време Главното управление на разузнаването на Украйна. Огромна подкрепа за украинските удари е оказана от западни сателити, електронно разузнаване и присъствието на западен действащ военнослужещ и контракторски персонал , който е предоставил значителна подкрепа за насочване.

Подкрепата и участието в атаки от Украйна срещу ключови части от руската мрежа за противовъздушна отбрана предоставя на страните от западния свят средство за сериозно нараняване на основен противник, без да излагат собствената си територия на контраатаки. Освен С-400, големите успехи в атаките срещу Крим включват причиняването на масови жертви по време на атаки срещу цивилни групи, повреждане на ключова инфраструктура като мостове и атаки срещу авиобази, унищожаващи хеликоптери и цели с неподвижни крила, включително един удар през май 2024 г., който унищожи поне два високо ценени прехващача МиГ-31.

Руските въоръжени сили реагираха чрез укрепване на мрежата за противовъздушна отбрана в Крим, включително разполагане на там на дивизион от ракети земя-въздух с голям обсег С-500 . Руският отбранителен сектор също така успя значително да разшири производството на системата С-400, което позволи на Аерокосмическите сили да продължат да разширяват арсенала си, като същевременно попълват загубите и поддържат износа.

