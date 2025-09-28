КРИМИНАЛНО

Контрабандни старинни монети и предмети задържаха митничари

Контрабандни старинни монети и предмети задържаха митничари
Митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" задържаха 307 старинни монети и 11 старинни предмета. Те са били открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на пункта на 19.09.2025 г по обед. Водачът - турски гражданин, е представил документи, че превозва стока от Турция за Германия. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват в десния долап на полуремаркето касетка със зеленчуци, а под тях два полиетиленови пакета със старинни изделия.

Открити са 307 монети и 11 предмета, които според първоначално извършената експертна справка са културни ценности съгласно чл.7, ал.1 от Закона за културното наследство. Според метала се разделят на сребърни, бронзови и оловни.

Контрабандните монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците.

