ПОЗОР! Сватята на Румен Радев, милионерката Зинаида Златанова яхва самолета му в новата партия

Подъл и недостоен начин да влезе в най-тясното обкръжение на Румен Радев е намерила една от най-спорните фигури в новата ни история, някогашната правосъдна министърка Зинаида Златанова. Грозни слухове, разпространявани от нейни недоброжелатели редят, че тя е накарала едва ли не насила родния си син Камен да възобнови връзката с щерката на Румен Радев Дарина. По този начин хитрата наследничка на стар номенклатурен род си е осигурила бърза писта към обитателя на “Дондуков” 2 и гарантирано място в първите редици на новата му партия. “Тази отракана интригантка е готова на всичко за да яхне президентския самолет, няма да пожали дори родната си плът и кръв”, не сдържат възмущението си критиците й.

Припомняме, че през м. май 2024 г. стана ясно, че Дарина Радева е стоплила отношенията с ученическата си любов Камен.Тя отново излизала заедно с бившия си съученик, с когото бяха двойка в продължение на няколко години, преди да завършат гимназия. Двамата бяха ученици в столичното 35 СЕУ „Добри Войников“, а любовта им пламна на театралната сцена. Те играеха заедно в училищната трупа „Ле Страпонтен“ и бяха щастливо влюбени до дипломирането на Камен, пише вестник "Ретро". След раздялата им известно време Дарина бе сама, преди да се влюби в шампиона по мотоциклетизъм Йоан Георгиев, но отношенията им не просъществуваха. Точно този момент на емоционална слабост е използвала бъдещата свекърва Зинаида за да набута отрочето си в прегръдките на къдравелката, не сдържат присмеха си политическите клюкари.

Амбициите за власт и афинитета към богати, влиятелни мъже са запазена марка на някогашната правосъдна министърка. Самата тя е омъжена повече от успешно и е сред на най-богатите бивши министри. Декларирала е, че със съпруга си Росен Златанов притежава три апартамента в София, на стойност 45 000, 155 000 лева и 1 339 850 лева. Едно жилище в Кюстендил за 17 800 лв. и половинка от друго в града за 21 000 лв. И това по цени от 2013 г. Към днешна дата имотите им са поскъпнали поне десетократно, изчисляват брокери. Съпругът й Росен Златанов има четири магазина в София, придобити общо за 113 000 лв., магазин във Велико Търново за над 56 000 лв. и наследствена къща в село Лелинци. Златанов си е купил и автомобил "Киа" за 25 000 лв. Обявените влогове от двамата към 2013-2014 г. са били на обща стойност около 350 000 лева. По кредитни карти задълженията им са общо 25 000 лв. на ония времена. Най-скандалното е, че двамата съпрузи са били сред крупните вложители във фалиралата КТБ, а вътрешни хора издават, че лично невъзвращенецът Цветан Василев им е уредил преференциални условия по депозита.

Зинаида Златанова произхожда от комунистическо семейство. Баща й, проф. дтн. инж. Камен Димов Велев е член на БКП. Завършил Ленинградски електротехнически институт през 1967 г. Защитил е докторска дисертация в Московския енергетически институт през 1973 г. От 1998 до 2003 проф.Велев е предсетдател на Съвета на ректорите в Република България. От 2003 до 2005 г. е зам.- министър на образованието и науката (при управлението на НДСВ). След това Камен Велев преминава в партията на Меглена Кунева, където е председател на контролния съвет на „Движение България за гражданите”. Освободен е от партията, когато дъщеря му заема поста министър при кабинета на Орешарски.

През 1998 г. Златанова става началник отдел "Европейска интеграция" в Министерството на околната среда и водите.

Докато баща и Камен Велев е зам. министър в кабинета на Симеон Сакскобурготски, тя получава благия пост директор на дирекция "Европейска интеграция" в Министерски съвет (2001 -2007 по времето на правителствата на Симеон Сакскобурготски и Сергей Станишев). Според Държавен вестник през декември 2008 г. става изпълнителен член на УС и представляващ "Юропроджектс пойнт" - ЕАД - пост, който заема до юни 2011 г. Фирмата участва в "Консорциум за диалог с администрацията", чиито управител е съпругата на Сергей Станишев Моника Йосифова. През 2007 г. този консорциум печели обществена поръчка за 1 млн. лв. от министерството на държавната администрация (в кабинета на Станишев) за популяризиране на Оперативна програма Административен капациет.

В период 1997-2001г. Златанова работи в МОСВ като началник-отдел в дирекцията на Нона Караджова при министър Евдокия Манева, след това става вицепремиер за еврофондовете и трябва да проверява тяхната работа по оперативна програма Околна среда.

Зинаида Златанова има сестра близначка - Миляна Велева, която по настоящем е пресаташе на самозваната шефка на БОК Весела Лечева и по тази линия е сред най-доверените фигури около политическия й покровител Румен Радев. Знак за близостта на фамилията до Цветан Василев-мустака е фактът, че Велева дълги години заема ръководен пост в притежаваната от него тв7, а след фалита й се изстрелва директно в орбитата на “Дондуков” 2.

След като вече са не само симпатизанти, но и близки роднини по сватовска линия с Радев, може би най-логичното нещо е да видим Златанова в първите редици на партийния му проект, каквато всъщност е скритата й цел, злословят нейни завистници.

Източник: crimesbg.com