Мистериозните трупове от кораба в Бургас – на маститите наркотрафиканти Добчо Русия и Жоро Катаната

Зад двата трупа на българи, които бяха открити в трюма на кораба Devbulk Begum, плаващ под флага на Маршаловите острови, най-вероятно стои мафиотска вендета Той акостира на пристанището в Бургас малко след полунощ на 30 септември, припомнят запознати от МВР.

На потресаващата гледка се натъкнали българските власти и част от 13-членния екипаж на кораба, превозващ 500 тона меден сулфат, когато започнала обичайната митническа обработка на плавателния съд. Двете безжизнени тела са открити в хамбара на кораба, а запознати с разследването разкриват, че издъхналите в жестоки мъки мъже са били с предпазни костюми, маски и оборудвани с бутилки с кислород.

Смъртта на двамата българи е, настъпила, когато кислородът в бутилките е свършил, а те са се оказали заключени в хамбара с отровния меден сулфат. Все още не е известно кога точно е настъпила смъртта на мъжете, но една от разследваните версии е, че те са се качили на кораба в Турция, за да изхвърлят в открито море товари с кокаин, завързани за спасителни жилетки и с прикрепени джипиес системи за откриване на точната локация на стоката.

Неофициално се твърди, че откритите трупове са на маститите наркотрафиканти от Варна и са познати в ъндърграунда като Добчо Русия и Жоро Василев - Жоро Катаната от Валенсия.

Знае се , че тази схема е работела дълго време под ръководството на Петьо Плевенския и плевенската група. След смъртта на Петър Пануков - Петьо Плевенския, който бе покосен от инфаркт в Тайланд през 2023 г. групата е наследила канала.

Добчо Русия и Жоро Катаната, чиито имена открай време се свързват с трафика на кокаин от Южна Америка към Европа. Според запознати от родния ъндърграунд Жоро Катаната от години работел за наркокартела „Лос Каленьос“, който действа в Колумбия, Бразилия и Перу. Корабът, в чийто хамбар намериха смъртта си Русия и Катанато, бил натоварен с меден сулфат в Перу, По-голяма част от стоката е била разтоварена в Турция, а в България останали да се разтоварят още около 5000 кг.

От МВР и прокуратурата отказват да потвърдят официално имената на двамата открити мъртви българи, но признаха, че сред разследваните версии е, че плавателният съд е пренасял контрабандно дрога.

Според източник от ъндърграунда Добчо Русия и Жоро Катаната може би са били умишлено подмамени да влязат в трюма на кораба от представители на турски наркокартел и са били заключени в хамбара за отмъщение.

„Всякакви версии са възможни, включително и тази, че кокаинът е откраднат от турски наркокартел, чиито представители след това са заключили в хамбара българските получатели на стоката. Възможно е Русия и Катаната да са елиминирани и от своите хора, не бива да се изключват и други хипотези“, коментира заплетения криминален казус представител на родния подземен свят. Според ангажиран в разследването криминалист от Бургас е твърде възможно двамата да са се затворили доброволно в трюма с хиляди тонове медна руда, като са си мислели, че ще издържат 10-часовия курс до Бургаското пристанище, оборудвани със защитни костюми, предпазни маски и с бутилки кислород за всеки случай.

Заради бурното вълнение от 4 бала обаче при движението на плавателния съд от рудата се е отделил токсичен прах, съдържащ основно сероводород, който бързо-бързо е изчерпал наличието на кислород в затвореното помещение.

Въпреки че корабът се претърсва щателно, до този момент дрога на борда му не е открита. Предполага се, че кокаинът е бил разтоварен или в Турция, или изхвърлен в открито море. Всички членове на екипажа, както и капитанът на кораба, който е турчин, ще бъдат разпитани с детектор на лъжата.

Имената на откритите мъртви в хамбара на кораба Devbulk Begum Добчо Русия и Жоро Катаната неофициално се свързват със заловените през пролетта на 2018 г. над 320 кила кокаин в провинция Паско в Перу Тогава местните служби за сигурност заловиха дрогата, укрита в хладилен камион, а сред арестуваните четирима бяха и двама българи. Нашенците бяха освободени тихомълком няколко месеца по-късно.

Твърди се, че тогава Добчо Русия и Жоро Катаната са ги чакали край пристанището в южноамериканската държава. Българите трябвало да прекарат над 1 тон кокаин, собственост на картела „Лос Каленьос“, но издънката при залавянето дошла от южноамериканците. Смята се, че Жоро Катаната прибира по 5000 долара за всеки килограм кокаин, който достигне до Европа.

Твърди се, че Катаната и Русия са замесени и в трафика на кокаин, който бе открит на 14 декември 2024 г. на кораб с панамски флаг, идващ от Перу и акостирал на пристанището в Бургас, за да разтовари 15 т. меден концентрат. Тогава суровината беше предназначена за голямо металургично предприятие в Средна гора, което всеки месец получава меден концентрат от Южна Америка, разтоварван на българския порт. Преди да акостира в Бургас, корабът, идващ от Перу, е минал през испанското пристанище в Кадис, където е бил подменен част от 22-членния му екипаж.

Тогава американски агент от службата. „Митници и гранична защита" на САЩ подава сигнал, че в Бургас ще бъдат разтоварени 350 кг. кокаин. Според оперативни данни дрогата е била предназначена за Турция. Кокаиновата пратка е била скрита в машинното отделение на кораба пръсната на различни места по тръбопроводната система на плавателния съд. Вместо очакваните поне 360 кг кокаин обаче агентите от отдела за борба с наркотрафика откриха едва 73 кила дрога, като по-голямата част от стоката беше намерена в охлаждащата тръба на двигателя на кораба. Снимки на заловената дрога показваха, че пратката кокаин е пакетирана в различни пакети, като намокрената дрога е укривана в найлонови разноцветни торбички.

„Не е изключено Русия и Катаната да са се простили с живота си заради допуснатия гаф от зимата на 2024 г.“, допускат криминалисти.

Източник: Уикенд, crimesbg.com