Два дни КАТ не проверява шофьорите за глоби

Сривът е отстранен следобед, следят за проблеми през уикенда

При блокаж отказват услуги

Надяват се в понеделник системата да работи нормално

“Книжката ми изтича на 12 октомври, исках да подам документи за бърза поръчка за 10 дни, но не успявам вече втори ден, защото системата е блокирана. Я питайте в МВР от мое име дали ще ми удължат валидността за тези 2 дни, когато не са ме допуснали да подам заявление”.

Това помоли тази сутрин читател на “Труд news” от София. Проблемът му щеше да стане огромен до следващия работен ден - понеделник 6 октомври, но се появи Божия ръка, докосна полицейските машините (явлението е известно като Deus ex machina) и към 13 ч днес те заработиха. Човекът успя да си подаде заявлението, макар и с повече чакане, защото вестта бързо се разчу и фоайето на КАТ-София се напълни.

Автоматизираната информационна система “Административно наказателна дейност” (АИС-АНД) показва дали даден шофьор има невръчени и неплатени наказателни постановления, фишове или електронни фишове. До нея лесен достъп имат не само катаджиите, а и униформените от други служби на МВР - охранителна полиция, граничари, жандармеристи. След проверка в системата те могат да връчват на шофьорите издадени наказателни постановления или електронни фишове.

В КАТ София и сутринта връщаха гражданите, защото системата за проверка на глоби не работеше. Беше пусната в ранния следобед.

В 28-те областни управления на КАТ пък отказват административно обслужване заради неплатени глоби. От гишето задържат документите на гражданина, пращат го да си плати и тогава му обръщат внимание. Справки в АИС-АНД могат да си правят и самите граждани, ако въведат номера на шофьорската си книжка и ЕГН-то в Портала за електронни услуги на МВР.

Заради срива в системата на 2 и 3 октомври до обед патрулите в цялата страна не можеха да проверяват за неплатени и невръчени глоби, а в областните управления на КАТ отказваха повечето услуги. Специално за София “клиенти” бяха допускани само до деловодството и до отделите, които се занимават с протоколи за ПТП, транзитна регистрация и прекратяване, пускане и спиране от движение на превозни средства.

Неофициално “Труд news” научи, че независимо, че техническият проблем в системата е отстранен, тя ще остане под наблюдение до понеделник, докато през уикенда я използват полицаите по пътищата, а също работи и Портала за електронни услуги на МВР.

trud.bg