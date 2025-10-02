СКАНДАЛ! “Макларънът” на Ивелин Михайлов катастрофира. Край на нелепата им пропаганда (ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО + СНИМКИ)

Оранжевият “Макларън”, подарен от зърнения бос Светослав Илчовски на “Величие” да си правят безвкусна партийна пропаганда, ще отиде за скрап. Луксозното возило, купено най-вероятно с пари от аграрни субсидии, които вместо при обикновените земеделци, отиват у едри латифундисти, катастрофира мощно, блъскайки се в крайпътна мантинела по магистралата. Пострадали, слава Богу няма. Шофьорът най-вероятно е карал с неподходящи гуми и сам се е забил в маркировката на пътя между Сливен и Ямбол.

Във видео, публикувано в социалните мрежи от Динко Вълев, по-известен като Динко от Ямбол или “ловецът на мигранти”, се вижда как спортният автомобил е с тежко увредена предница. По всяка вероятност шофьорът, който до този момент остава неидентифициран, е карал с несъобразена скорост по хлъзгавата пътна настилка. От свои източници също така научихме, че косвена вина за инцидента има и самият Илчовски, който е дал “Макларъна” за партийно ползване с ясното съзнание, че той има фабричен дефект, който е невъзможно да бъде отстранен. Така сам е поставил в риск живота и здравето на съпартийците си. “Какво му пука. За него е по-важно да се похвали колко милиона е прибрал от субсидии и да се направи на големия баровец”, с отвращение споделиха негови критици, които някога са му сърбали попарата.

В клипа Динко от Ямбол се чува да казва на все още неизвестния шофьор, че “Господ си знае работата, който се смее последен, се смее най-добре”. Най-вероятно Вълев визира бруталните опити на “Величие” да разпространяват клевети и да налагат езика на омразата като своя риторика. “Е, дано след като се разминаха на косъм от истинска пътна трагедия, да им дойде акъла и да спрат с просташките си опити да си правят евтин пиар”, не скриха гнева си шофьори, станали свидетели на катастрофата.