15 г. затвор за убийство заради ракия

Съжалявал за сторенотo

Окръжният съд в Пловдив даде 15 години затвор на Мариян Паскалев за убийство заради ракия в Куклен. Мъжът ще търпи присъдата си при строг режим.

Кръвопролитието се разграло в края на декември 2022 г. Мариян Паскалев и съседът му и далечен роднина Ламбри често си гостували и употребявали алкохол. Двамата живеели в съседни къщи в Куклен. Понякога се карали за дребни неща, както се случило и във фаталния ден. Тогава Мариян обвинил Ламбри, че е разбил вратата на къщата му и е откраднал от ракията му.

На следващия ден убиецът се прибрал в дома си и употребил алкохол. Решил да потърси обяснение от Ламбри (55 г.) заради ракията. Отишъл в къщата му, където между двамата възникнал скандал. Мариян започнал да му нанася силни удари с ръце по главата и тялото, завлякъл го извън къщата и продължил да го бие. Налагал го дори с бутилка от бира. След това го изоставил в безпомощно състояние, прибрал се в дома си и продължили да употребява алкохол.

По-късно роднина на Ламбри подал сигнал на тел. 112. Пристигналите на място лекари констатирали смъртта му.

Съдът осъди Мариян Паскалев да плати и обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 100 000 лева.

“Съжалявам за извършеното. Моите съболезнования, не мога да върна времето назад”, каза в последната си дума обвиняемият.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив.

trud.bg