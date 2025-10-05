Проверки по пазарите преди да започнат глобите по Закона за еврото https://crimes.bg/vodeshha-tema/proverki-po-pazarite-predi-da-zapochnat-globite-po-zakona-za-evroto/174194 Crimes.bg

От 8 октомври търговците задължително трябва да имат етикети и да издават касови бележки и в лева, и в евро. Това изискват разпоредби в Закона за еврото, които влизат в сила в средата на следващата седмица.

Дни преди това започват и съвместните проверки по магазини и пазари на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция по приходите (НАП).

До 8 октомври глоби няма да се налагат, а ще се издават предупредителни протоколи.

След това глобата при първо нарушение за физическо лице е 200 лв., а за юридическо - 400 лв. При повторно нарушение санкцията скача двойно.

Проверка на bTV пазара в Димитровград показа, че изискването за етикети и касови бележки в двете валути се спазва. Търговец обясни, че промяната на софтуера на касовия апарат му е струвала 60 лв., станало е бързо - за един ден.

бТВ, „Тази неделя"