Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Малена Замфирова спечели голямата награда в 10-ото издание „Пьотър Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за най-добрия млад спортист.

Това стана след гласуване на представителите на всички Национални олимпийски комитети на Стария континент в Малта.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа.

Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда", коментира Весела Лечева.

Първото място на 16-годишната Малена й носи и чек от 15 000 евро - най-голямата парична награда, която тя ще инвестира в своята подготовка.

Малена Замфирова спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши на FIS в Закопане, Полша, през март.

Часове преди гласуването Малена направи силна реч пред делегатите, с която защити оставането на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма.

Тя участва в 45-ия Семинар на ЕОК като един от петимата финалисти, като речта й предизвика аплодисментите на цялата зала, а българката получи специалните поздравления на председателя на ЕОК Спирос Капралос и на еврокомисаря Глен Микалеф.

Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като само на 15 години спечели второ място на Световна купа в Криница, Полша (март 2025), отстранявайки по пътя си именити шампионки.

Малена спечели и златен медал на Световно първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша (март 2025 г.) заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.

Наградата на ЕОК „Пьотр Нуровски" за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша.

Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК).

От 2016 г. се връчват две награди годишно - за летни и зимни спортове.

Победителят получава трофея и стипендия за подготовка.