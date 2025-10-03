Арестуват бившия областен управител на София за кражби на общински парцели?

Маститият строителен предприемач и бивш областен управител на София (2017-2021 г.) Николай Пехливанов попадна на мушката на държавното обвинение заради грандиозна имотна измама с апартаменти „на зелено“, ощетили над 150 човека с около 50 милиона лева

В началото на седмицата Софийска районна прокуратура най-сетне образува досъдебно производство срещу 5 дружества под контрола на Пехливанов за това, че между 2021 и 2024 г. десетки граждани са били заблуждавани с цел имотна облага.

През последния месец куп измамени семейства, платили авансово през 2021 и 2022 г. стотици хиляди евро за покупката на апартаменти в жилищен комплекс край софийския парк „Възраждане“, сезираха държавното обвинение, че са получили уведомления от свързаната с Николай Пехливанов компания „Грийн лайф Пропърти“ ЕООД, че фирмата не е в състояние да довърши обекта и затова се оттегля. Няколко седмици преди това – на 28 юли 2025 г., дружеството на Пехливанов тайно разпродава150 вече платени апартамента на новосъздаденото акционерно дружество „Резидиа груп“ АД, представлявано от Надя Драгомирова. Сделките са изповядани при един и същ нотариус, а целта е очевидна – стремеж към двойно по-висока продажна цена на имотите в сравнение със сключените преди около 4 години предварителни договори за продажба.

Николай Пехливанов със съпругата си Весела

„Тези практики по доста рискован начин подриват стопанската сигурност в България, както и гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде предаден съгласно договора“, обяви на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, който е и говорител на Софийската районна прокуратура.

Запознати със стартиралото разследване разказват, че от НАП са разпоредили пълна данъчна ревизия на фирмите на Пехливанов бирниците ще разследват и личното богатство на крупния строителен предприемач. Разследват се и придобити през последното десетилетие десетки парцели от фирми, свързани с бившия депутат от „Атака“ и ексобластен управител на София заради постъпили данни, че част от терените са били заграбени незаконно и по втория начин от Столична община.

„Има данни, според които свързани с Николай Пехливанов частни търговски дружества са придобили по непрозрачен начин над 30 общински терена в София в периода от 2015 до 2020 г. През това време Пехливанов е бил заместник-председател на Столичния общински съвет, а през месец май 2017 г. е назначен за областен управител на София, като е заемал тази длъжност до пролетта на 2021 г. Разследването е в начален стадий и все още не може да бъде съставен точен опис на придобитите от свързани с него лица общински парцели“, коментира представител на държавното обвинение.

Неофициално се твърди, че обект на проверка са бащата и съпругата на Николай Пехливанов, които вече са разследвани от ДАНС и от отдел „Икономическа полиция“ към СДВР. Според запознати е възможно дори да се стигне до ареста на мултимилионера.

Сред разследваните сделки на фамилия Пехливанови е заменка, извършена през лятото на 2018 г. по инициатива на дружеството „Експо Истейт Пропърти“ с краен собственик Янчо Пехливанов. Фирмата разменя терен в кв. „Младост 1, който е бил отреден за застрояване, но заради граждански протести проектът е замразен, с терен с площ от 2417 кв. м. в „Младост 4“ край метростанция „Бизнес парк“. Към днешна дата парцелът ударно се застроява със 7-етажна сграда.

Данъчните и ДАНС проверяват като съпричастна към имотната измама с апартаменти „на зелено“ и Весела Илиева, съпругата на Николай Пехливанов, която е собственик на реномираната агенция за луксозни имоти „Юник Естейтс“. Тази пролет половинката на строителния предприемач получи отличието „Бизнес дама на годината” на годишните награди за иновации на Френско-българската търговска камара.

Имотната измама в особено големи размери, сътворена от Николай Пехливанов в строящия се жилищен комплекс край софийския парк „Възраждане", е приложена и спрямо купувачите „на зелено” в жилищен комплекс „Нова Дружба“. Запознати с разследването разкриха, че са получили над 20 жалби от хора, чиито договори за покупка, сключени в периода 2022-2023 г., едностранно са били прекратени през последните месеци. По този казус има няколко заведени граждански дела.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е започнала проверка на строителните книжа на жилищния комплекс край софийския парк „Възраждане“ и че вече са открити множество нередности. До този момент не е известно кога прокуратурата ще извика на разпит Николай Пехливанов, съпругата му Весела и баща му Янчо Пехливанов.

Бизнесменът се слави от години като имотния крал на София - почти всички сделки с премиум къщи и апартаменти минават през неговите 6 брокерски агенции, които се управляват или от съпругата му, или от подставени лица. Клиенти на бизнеса на фамилията са на практика всички богати хора, включително министри, депутати, съдии, прокурори, олигарси.

