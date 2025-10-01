“А” отборът: Скандален приятел на Асен Василев поема транспорта в Столична община

След шумния скандал със заместник-кмета по транспорт от квотата на “Спаси София”, който доведе до хаоса по редица ключови булеварди, Васил Терзиев готви достоен заместник на един от няколкото си заместници, обвинени в корупция. Очаква се до дни в “А” отбора да влезе Владимир Чаушев-чиновник на “Промяната”, известен с близостта си с избрания за едноличен тартор на партията - Асен Василев.

“Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) ще плати 1 милиард за разстояние от 1800 мм. между седалките на 35 влак. Изглежда в сферата на фантастиката, но за българските условия е реалност. Когато става дума за... нагласена поръчка, пробутвана от близък на финансовия министър Асен Василев. Това сочи разследване, направено от Епицентър.бг през ноември 2023 година.

Министерство на транспорта за втори път тази година се опитва да пусне процедура за “Доставка на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, с капацитет от минимум 200 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал" на стойност над 1 милиард лева".

И двата пъти процедурата е обжалвана в КЗК.

Оказа се, че един играе определен служител играе ключова роля в подготовката на тази поръчка. Това е Виктор Чаушев, който от 2022 г. е съветник на министъра на транспорта и съобщенията (от квотата на ППДБ). Като съветник, разбира се, той не носи никаква фактическа отговорност.

Източници от ведомството, цитирани от Епицентър.бг, твърдят, че "нежният" Виктор Чаушев е близък до финансовия министър Асен Василев и така си обясняват значимото му участие в подготовката на големите процедури, въпреки скандалите, които предизвикват./Блиц

“Разпасалият се служител от умнокрасивитета Виктор Чаушев върти 3 милиарда лв. за БДЖ зад тила на министъра Георги Гвоздейков”, се твърди в медийни публикации.

“Нежният Виктор е закрепостен консултант в министерството по линия на мъжко другарство с кръга към Асен Василев.

Резултатите от намесата на „ калинката“, за жалост, към този момент са забележими – недоволства на международни производители, голям брой тъжби и прекъснати процедури”, пише в narod.

“Драматичен триъгълник се е оформил, например, между печално известния Иво Божков от ДБ (№30 в листата), Гергин Борисов (№14) и №39 Виктор Чаушев.

Суингингът при тях датира още от предишните местни избори през 2019 г. Тогава Чаушев, един от петимата основни активисти от „Спаси София“, напусна доскорошните си събратя и мина на другия фронт – като кандидат за общински съветник в конкурентната тогава листа на ДБ. Причината не бе тривиална, а сексуална. Чаушев зарязал интимния си партньор Гергин Борисов (кандидат за общински съветник от „Спаси София“), изневерявайки му с общинския съветник от „Демократична България“ Иво Божков.”, пише ПИК.

Последните изяви на Чаушев са в личния Фейсбук профил на един от най-скандалните бивши депутати от ДБ-Владо Панев. През 2021 година Панев рекламира Чаушев като много способен, защото бил “човекът в сянка”. Изумителното постижение на бъдещия заместник-кмет на София е, че …разширил възможностите за вкарвяне на велосипеди и тротинетки в градския транспорт…

Източник: informiran.net