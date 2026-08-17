Незаконният град край Варна продължава ударно да се строи, нищо няма да се събаря Украинецът Олег Невзоров реши проблемите си с властта, вече не го разследват за пране на пари и няма да го гонят от България https://crimes.bg/vodeshha-tema/nezakonniyat-grad-kray-varna-prodalzhava-udarno-da-se-stroi-nishto-nyama-da-se-sabarya-3/199238 Crimes.bg

Незаконният строителен комплекс „Форест клуб“ в Баба Алино продължава да се изгражда от украинската корпорация КУБ на Олег Невзоров. Изминалите три месеца след скандала не спряха строителните дейности. Сградите продължават да се захранват с вода от тайно замаскиран сондаж. В началото на септември Коста Стоянов от партия „Възраждане“ засне довършителни кофражни работи в комплекса. В същото време Варненският административен съд отмени предварителното събаряне на 12 сгради, разпоредено от Благомир Коцев.

Юридическият екип на Олег Невзоров, оглавяван от Ангел Василев, обжалва заповедите и спря събарянето до окончателното произнасяне на съдебните органи. Имотите в комплекса продължават да се продават на цени от 1600 евро за квадратен метър. Разследването за пране на пари срещу бизнесмена бе прекратено, а заповедта на Деньо Денев от ДАНС за неговото експулсиране бе отменена след намесата на дипломата Олеся Илашчук.

Олег Невзоров

В имотните схеми се твърди, че участва и съпругът на посланичката – Иван Ривчук чрез подставени лица. Припомняме, че посланичката Олеся Илашчук предизвика катастрофа в София, блъскайки с автомобила си паркиран камион. Тя напусна бързо местопроизшествието преди пристигането на органите на реда, а разследването бе прекратено. Олег Невзоров продължава необезпокояван бизнес дейността си в България, а длъжностните лица остават без повдигнати обвинения за допуснатите незаконни строежи.

Източник: Уикенд