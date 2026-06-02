САНКЦИИ НЕ ГО ЛОВЯТ! Валентин Златев купи на ръба на закона емблематични сгради на руското посолство (ЕКСКЛУЗИВНИ ДОКУМЕНТИ) Европейските рестрикции срещу Путин принципно забраняват разпореждането с държавни активи на Кремъл, но за олигарха явно международното право не важи https://crimes.bg/vodeshha-tema/sankcii-ne-go-lovyat-valentin-zlatev-kupi-na-raba-na-zakona-emblematichni-sgradi-na-ruskoto-posolstvo-ekskluzivni-dokumenti-3/193577 Crimes.bg

Три внушителни сгради в центъра на София е закупил олигархът Валентин Златев от руското посолство в края на м. май т.г. Справка в имотния регистър сочи, че сделките са изповядани на 29.05.2026 г. Общата им стойност е за 23 500 000 евро. За това алармира наш читател, който ни изпрати факсимилета, документиращи покупката.

Златев вече е горд собственик на три от най-ценните активи на Руската федерация в столицата.

Първата покупка е на две съседни жилищни сгради, разположени на ул. “Шипка” 20, съответно на един и на четири етажа, където би трябвало да живеят дипломати и семействата им. Те се стопанисва от руското Предприятие за управление на собствеността в чужбина и е на едно от най-атрактивните места с най-високи цени в София - срещу Докторската градина. Всеки от двата имота е изтъргуван от Елеонора Митрофанова за “скромната” сума от 8 950 000 евро, сочат документите, с които разполагаме.

Последната ценна придобивка, включена в портфолиото на някогашния шеф на “Лукойл” е пететажна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 11, за която има издаден нотариален акт, а функционалното й предназначение е жилищна сграда – многофамилна,с площ 523 кв. м. Тя е придобита за “само” 5 600 000 евро.

Въпреки, че чистотата на милионите, натрупани от Златев през годините е повече от спорна, а името му често попада в крупни финансови скандали, този път фокусът на обществено внимание не е насочен към произхода на тези 23,5 млн. евро, а към фактът, че прави алъш-вериш със санкционирана държава.

Приетите през 2022 г. (след началото на путиновата агресия срещу Украйна) европейски санкции срещу Русия принципно забраняват разпореждането с руски държавни активи. Поради това покупката на имоти от руското посолство крие огромен юридически риск, тъй като такива сделки често се блокират от Агенцията по вписванията или се оспорват от българските съдилища като опит за заобикаляне на наложените ограничителни мерки, заявиха юристи и специалисти по международно право.

Европейските регламенти за санкции забраняват прехвърлянето и продажбата на недвижимо имущество, собственост на руски държавни структури. Имотните регистри и съдилища в България вече на няколко пъти спираха опити за продажба на руска държавна собственост (напр. "Дом на Москва" в София) с мотив нарушаване на санкциите. Също така много от ползваните от посолството земи са обект на проверки от българските власти за нерегламентирано владеене (напр. случаите с имоти край язовир "Искър"), припомниха държавни служители, ангажирани с тези казуси.

За придобитите от Валентин Златев сгради писа изданието EUalive на 24 ноември 2025 г., цитирайки общинския съветник Симеон Ставрев и сайта “Бърд”.

Журналистите ясно заявяват, че Русия опитва да разпродаде имоти, намиращи се на топ локации в София, заобикаляйки санкциите, наложени й заради войната в Украйна. А олигархът очевидно де е оказал перфектният играч, който може да парафира сделката без да му бъде търсена сметка заради сериозното влияние, което той продължава да има в политическия и обществен живот на страната.

През ноември 2025 г. Руското държавно предприятие “Госзагрансобственность” организира таен търг за продажбата на имота на ул. “Шипка” 20 в София, като стартовата цена е 8,5 милиона евро. Става дума за парцел от 3371 кв. м и четириетажна сграда със застроена площ 554 кв. м. Установено е, че още три други имота на Руската федерация в София, намиращи се на топ локации (в Панчарево, кв. “Изгрев” и на ул. “Г. С. Раковски”), са обявени за продажба чрез същата процедура, което сигнализира за организирана практика за ликвидация на активи чрез заобикаляне на европейското право, смята общинският съветник.

За участие в търга за имота на ул. “Шипка” се е изисквал депозит от 850 000 евро, който е трябвало да бъде платен в рубли по сметка в санкционираната от ЕС и САЩ “Банк ПСБ” в Ярославъл, пише Ставрев и допълва, че тази схема пряко нарушава европейските и американски санкции още със самото внасяне на депозита.

Проблематично би било и вписването на сделката в Имотния регистър от български нотариус и съдия по вписванията.

“Придобиването на този централен софийски имот е станало през 1957 г., когато с Протокол на Софийския народен съвет парцелът е “отстъпен безвъзмездно” на тогавашния Съветски съюз. За сравнение, през същия период, други държави като Швейцария са заплатили за предоставените им имоти в София, което подчертава преференциалния и непазарен характер на придобивката”, пише още Ставрев.

За намеренията на руското държавно предприятие за управление на задгранични имоти “Госзагрансобственность” писа в края на миналата година и сайтът за разследваща журналистика “Бърд”. Според изданието продавачът и купувачът са разработили схема, за да преодолеят препятствията на санкциите по съдебен ред.

Документите за тайния аукцион са получени от BIRD в платформата за сигурно подаване на сигнали на ICIJ – Международният консорциум на разследващите журналисти, като нейното съдържание е било потвърдено и от втори източник. Документите за търга се подаваха до края на работния ден на 27 октомври м.г.

Заради европейските регламенти обаче какъвто и да е договор за покупко-продажба на имот собственост на Руската Федерация би бил нищожен. Както нотариусите, така и съдиите по вписванията са длъжни да следят за нищожност на договорите.

Най-вероятно е купувачът да получи отказ за вписване, но да заведе дело и да поиска от съда да обяви предварителният договор за окончателен, а продавачът – Руската Федерация, ще остане пасивен. Софийският градски съд не би трябвало да допусне такъв иск за разглеждане, поради това, че предварителният договор е нищожен, сключен е в противоречие със закона, обобщава EUalive в края на ноември 2025 г.

Седем месеца по-късно Валентин Златев доказва, че европейските правни норми и в частност санкциите срещу Русия не важат за него. Видно от документите, с които разполагаме, извършената от него сделка за три от най-емблематичните сгради, притежание на руското посолство, е вписана безпроблемно в имотния регистър. Актът се случва на фона на скандала с вече бившата директорка на Агенцията по вписвания, която бе отстранена в последните седмици на м. май т.г.

Интерес буди фактът, че на Златев вписване не му е било отказано, въпреки ясните намерения, обявени от българската държава да спазва стриктно режима на санкции. Логично изникна въпросът на какво основание сделката между физическото лице Валентин Златев и посолството на Руската федерация у нас е приета за валидна. Отговори дължат както Министерството на правосъдието, така и МВнР.

Според сайта “Биволь”, Валентин Златев от години е сочен като една от най-влиятелните фигури в пресечната точка между българската политика и руските икономически интереси. Като дългогодишен генерален директор на „Лукойл България“ – дъщерно дружество на руския енергиен гигант „Лукойл“, Златев изгради репутация на човек с изключително силни позиции както в енергийния сектор, така и сред политическия елит у нас. Анализи и журналистически разследвания многократно са посочвали, че именно чрез него Москва е разполагала с надежден канал за влияние върху ключови икономически и политически процеси в България.

В редица анализи той е описван като човек, който прокарва по-широки стратегически интереси на Русия в страната. Именно заради тази комбинация от икономическо влияние, политически контакти и дългогодишна обвързаност с руския енергиен бизнес, Валентин Златев често е определян от свои критици и наблюдатели като един от най-доверените партньори на Кремъл у нас.

Източник: crimesbg.com