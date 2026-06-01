Сателитни снимки разкриват щети по 20 американски военни бази след ирански удари

Иранските удари са нанесли щети на 20 американски военни бази в Близкия изток от началото на конфликта между САЩ, Израел и Техеран през февруари. Това показва анализ на BBC, публикуван в понеделник (1 юни).

Проучването е извършено от екипа на BBC Verify, който е анализирал сателитни снимки и видеоклипове от редица международни доставчици, както и архивни изображения от платформата Planet, за да оцени мащаба на пораженията от иранските атаки.

Според доклада, сред поразените обекти има бази на територията на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар, Кувейт, Ирак, Йордания, Бахрейн и Оман.

Анализатори подлагат под съмнение оценките на САЩ за Иран

Разкритията идват на фона на многократните изявления на Белия дом, че военният потенциал на Техеран е бил до голяма степен неутрализиран.

Цитираните в доклада експерти обаче твърдят, че регистрираните щети показват нещо съвсем различно – ответните удари на Иран са били значително по-прецизни и мащабни, отколкото американските власти признават публично.

Сред най-сериозните загуби се посочват три модерни системи за противоракетна отбрана (ПРО), разположени във военновъздушните бази "Ал Рувайс“ и "Ал Садер“ в ОАЕ, както и в базата "Мувафак Салти“ в Йордания.

Анализът сочи още, че иранските ракети са нанесли тежки щети на американски самолети за презареждане и разузнаване във военновъздушната база "Принц Султан“ в Саудитска Арабия. Сателитните кадри от обекта показват унищожена авиационна техника и следи от мащабни пожари.

Експерт от Центъра за военни анализи и оценка на разузнавателната информация (MAIAR) е идентифицирал сред повредените машини самолет за далечно радиолокационно откриване и управление "Боинг Е-3 Сентинел“ (Boeing E-3 Sentry). Според оценки в американските медии, възстановяването или подмяната на подобна система AWACS може да струва до 700 милиона долара.

Сериозни поражения и в Кувейт

В доклада се отбелязва, че ирански удари са поразили също военновъздушната база "Али Ал Салем“ и лагера "Арифджан“ в Кувейт.

Специалистите от MAIAR са открили на сателитните снимки разрушени бункери за съхранение на гориво, самолетни хангари и казарми за настаняване на личния състав. Това дава основание да се предполага, че базата е била подложена на многократни атаки по време на ескалацията. В лагера "Арифджан“ разузнавателната компания Janes е регистрирала сериозни повреди по оборудването за сателитна комуникация.