Случаят “Баба Алино”, процедурата по свръхдефицит и хоризонтите пред новата власт - журналистически анализ

Това, което виждаме в "Баба Алино", което се случва по времето на шест правителства, няколко от които служебни, и двама кметове, много ясно показва до каква степен "сплотената корупция" прави това, което прави. Навремето се казваше, че на изток България граничи с Премянов, сега граничим с абсолютно бетонирана корупция, която не може да се скрие, която е видима. Това каза в студиото на БНТ "Денят започва" журналистката Емилия Милчева в коментар на обществено-политическите процеси в страната.

Между другото, в случая "Баба Алино" много ясно личат двойните стандарти на държавата. По отношение на незаконните постройки в ромска обител държавата е много рязка, много безцеремонна, независимо, че в повечето случаи това са постройки единствен дом - руши ги, влизат багерите, журналистите правим репортажи. Докато тук дори да се стигне до решение за събаряне, а изобщо не съм сигурна, че ще има събаряне в реалния смисъл на думата, защото, както каза и председателя на Камара на архитектите във Варна, ще последва една много дълга поредица от съдебни дела", прогнозира тя.

За журналистката Ружа Райчева "темата е изключително пространна, но действително в основата е въпросът за узаконеното беззаконие":

Затова, че може да се продаде един апартамент и да се окаже, че нищо от това, което е направено пред нотариус, пред Агенцията по вписванията, пред общината, нищо от това не важи и никой не е защитен. Това в нас е едно чувство за изключителна несигурност.

Според нея е потресаващ фактът, че заповедта за експулсиране на Олег Невзоров от България е отменена за по-малко от седмица след нейното издаване. Тя подчерта, че вътрешният министър Демерджиев е предположил, че конкретни хора се "инструктирали" ексшефа на ДАНС Деньо Денев да отмени заповедта.

Тук не говорим просто за общински проблем, говорим за проблем на националната сигурност и на това как функционира ДАНС, как функционира властта от най-ниско ниво до най-високо, подчерта Райчева и обобщи: Тук имаме толкова оплетена история, че аз не знам как ще я разкрием. Не е много ясно и кой носи отговорността - тя е толкова широко разпределена.