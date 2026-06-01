Днес е Денят на детето. Честит 1 юни, деца!

На 1 юни празнуваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. Идеята за отбелязване на този ден идва през 1925 година, когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони (китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие).

По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. През 1949 г. денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата. А през 1950 г. 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.

В София и страната ще има специални програми и концерти за всички деца.

Зоологическа градина в столицата кани жителите и гостите на града да споделят Международния ден на детето с уикенд, изпълнен с образователни събития, и специален празничен подарък - безплатен вход за всички деца и младежи до 18-годишна възраст на 1 юни. Традиционната инициатива има за цел да подари на най-младите откриватели един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На самия празничен понеделник вратите на парка ще бъдат широко отворени за децата, които ще могат да разгледат безплатно всички сектори и да се запознаят отблизо с неговите обитатели, докато техните родители, придружители и пълнолетни посетители ще заплащат входен билет на редовна цена.

Столичният инспекторат ще зарадва малчуганите от 122. ДГ "Синева" в "Люлин" с една по-различна и интересна среща. На място ще бъдат представени сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна, за да могат децата отблизо да видят машините, които всеки ден се грижат за чистотата на града, да се запознаят с тяхната работа и по интересен и достъпен начин да научат повече за грижата за градската среда.

Като част от празничната програма от 10:00 до 15:00 ч. ще се състои Ден на отворените врати в специализираното вагонно депо "Ремиз" в София, което съхранява ценни музейни експонати и се намира на адрес бул. "Княгиня Мария Луиза" 132А. Там всички любители на железопътния транспорт ще имат възможността да разгледат и да се запознаят с богатото историческо наследство на БДЖ, включващо емблематичните вагони от царския влак на цар Борис III "Корона Eкспрес" и от правителствения влак "Витоша Експрес". По време на посещението представители на дружеството ще споделят с гостите интересни факти за историята на вагоните, както и за специалната постройка, в която се съхраняват в продължение на десетилетия.

За поредна година БДЖ ще спази традицията си и по случай 1 юни всички деца до 14 години ще пътуват безплатно в редовните влакови композиции, като предоставят копие от акт за раждане или друг железопътен документ, удостоверяващ възрастта им. Запазените места, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат съгласно действащата тарифа, съобщава БНТ.

Източник: dir.bg