Тина Ивайлова с тежки обвинения: Носихме наркотиците буквално под прозореца на Демерджиев! "Арогантно е днес да се възмущаваш от проблем, за който сме ви дали всичко преди три години", пише журналистката в мрежата https://crimes.bg/vodeshha-tema/tina-ivaylova-s-tezhki-obvineniya-nosihme-narkoticite-bukvalno-pod-prozoreca-na-demerdzhiev-3/193440 Crimes.bg

Журналистката Тина Ивайлова отправи остри критики към бившия вътрешен министър Иван Демерджиев след негово участие в предаването "120 минути" по bTV.

В публикация във фейсбук Ивайлова заяви, че още преди три години екипът ѝ е направил разследване за свободната продажба на наркотици чрез едно съобщение, като тогава Демерджиев отново е бил министър на вътрешните работи.

"Това е арогантно, бе хора. Това не е нормално!", написа журналистката. И разказва, че разследването е било реализирано в Пловдив, откъдето е и самият Демерджиев.

По думите ѝ част от наркотиците били доставяни именно до адреса, на който живее тогавашният министър.

"Голяма част от наркотиците, които поръчахме, бяха доставени на адреса, на който живееше министърът", твърди тя. И посочва още, че доставки били правени и до адресите на тогавашния главен секретар на МВР и директора на ОДМВР-Пловдив.

Според нея след подаването на официален сигнал до институциите разследващите са предоставили номера на автомобили, снимки и видеа на дилъри, както и данни за схемата.

"МВР търсеше нашето поставено лице, а не дилърите"

Тина Ивайлова твърди, че реакцията на МВР тогава е била насочена не към разпространителите на дрога, а към човека, участвал в журналистическия експеримент.

"От МВР спуснаха заповед да бъде установено поставеното лице, което участва в материала и поръчваше наркотиците. Не дилърите", пише тя. А по думите ѝ наркотиците впоследствие били унищожавани със спирт и палени, за да не попаднат в ръцете на деца.

Ето как звучи целия пост:

"Изгледах части от интервюто на министър Демерджиев в „120 минути“ при Светослав Иванов. Направиха ми впечатление няколко неща.

Водещият учудено задава въпрос: Как може да си поръчаш от най-опасните наркотици само с едно съобщение, а министърът обяснява обемно как този проблем е неглижиран от години и как едва ли не чак сега, откакто той е министър, започва да се прави нещо съществено по темата.

Изслушвайки това, се замислих, сещайки се за някои неща. По-точно за един материал, който направихме преди 3 години. Излъчен е на 14 май 2023 г.

Линк към него ще намерите в коментарите

Тогава Иван Демерджиев също беше министър. Отново на същото министерство. Материалът беше излъчен в същата телевизия, в която днес дава това интервю. А водещият и тогава работеше в същата телевизия, в чийто ефир днес и двамата се възмущават как можеш да си поръчаш наркотици с едно съобщение и обсъждат колко години този проблем бил неглижиран.

Това е арогантно, бе хора. Това не е нормално!

Сигурна съм, че тогава сме задали официални въпроси към МВР. Тогава, когато същият човек е бил министър.

Не само че зададохме въпроси. Направихме материала в Пловдив, града, от който е министърът.

Не само че го направихме там. Голяма част от наркотиците, които поръчахме, бяха доставени на адреса, на който живееше министърът. С надеждата тези хора да бъдат заловени. Друга част бяха доставени на адреса на тогавашния главен секретар, също от Пловдив, както и на адреса на директора на ОДМВР Пловдив, който и днес е директор, както беше и тогава.

В ефира на същата тази телевизия тогава не ни позволиха да кажем на кои адреси са поръчани наркотиците. Решиха, че не е добре. За кого не е добре, не знам.

Та да продължа.

Не само че ги поръчахме. Понеже не можем да ги пипаме и местим, а не можем и да ги оставим там, където дилърите са ги доставили, ги заливахме със спирт и ги палехме, за да не ги намери някой, някое дете и т.н.

Знаете ли каква е миризмата, докато горят?

Сигурна съм, че ако министър Демерджиев си е бил вкъщи в този момент и му е бил отворен прозорецът, може и да се е надрусал от миризмата.

Тогава подадохме официален сигнал. Бяхме разпитвани. Предадохме номера на автомобили, снимки и кадри на дилъри, които разнасяха наркотиците, както и много други данни и подробности за цялата схема.

Знаете ли какъв беше резултатът?

От МВР, по времето когато същият човек беше министър, спуснаха заповед да бъде установено поставеното лице, което участва в материала и поръчваше наркотиците.

Не дилърите.

Не хората, които ги доставяха.

Не хората зад схемата.

Поставеното лице.

Днес, три години по-късно, същият този човек е застанал пред камера и се възмущава как години наред този проблем бил неглижиран.

Същият човек, под чийто прозорец няколко вечери подред горяха наркотици.

Гледайки това интервю, в частта за незаконните строежи във Варна, се сетих и за едно друго интервю. Което аз съм правила с бившия главен архитект на София.

В него тя спомена за множество незаконни строежи в София. Един от тях е комплекс в близост до Централна гара и Софийските гробища. Инвеститорът там е пловдивската фирма „Пимк Билд“.

Мисля, че адвокатската кантора на г-н Демерджиев обслужваше собствениците и ги представляваше по редица дела.

Но няма проблем. Всичко е ок. Той може и да не се сеща.

Арогантно е.

Гадно е.

Не мислите ли?

P.S. Днес мога да направя същия този материал. Да поръчам същите наркотици по същия начин и най-вероятно да използвам същия адрес, без особени усилия.

Сигурна съм в това.

Именно затова ми е трудно да слушам как хора като Демерджиев, които са били на този пост и тогава, днес се възмущават колко години този проблем бил неглижиран.

Защото преди три години не говореха за него в телевизионно студио.

Бяхме им го занесли буквално под прозорците.

А що се отнася до незаконни строежи, министърът може да попита клиентите си като адвокат.

Сигурна съм, че информацията, която биха му дали, може би ще му е полезна, за да разбере как се прави това."

Източник: blitz.bg