Почина Любен Дилов-син Депутатът от ГЕРБ не успя да се пребори с тежкия инфаркт, който получи по време на пътуване до Италия

Починал е депутатът от ГЕРБ, писател, сценарист и общественик Любен Дилов-син. Тъжната вест съобщи лидерът на партията Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", написа лидерът на ГЕРБ в социалната мрежа.

За тежкото здравословно състояние на 61-годишния писател и сценарист се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. За предсрочните парламентарни избори Любен Дилов-син беше втори в листата на ГЕРБ-СДС за 2-ри МИР - Бургас.

Дилов получил инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Той и децата му заминали за Италия веднага след изборите на 19 април. Сърдечният удар е бил много тежък и Дилов е изпаднал в кома. Точно ден преди старта на парламента от болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

Той прекара близо месец в италианско лечебно завадение, след което беше транспортиран Правителствена болница у нас, където днес е издъхнал.

На мястото на Дилов в Народното събрание влиза Галя Василева, депутат в 6 от последните 9 парламента, показа проверка.

Любен Любенов Дилов е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Беше народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС.

Дилов е баща на три деца и дядо на двама внуци.

