Български уикенд в Парижката филхармония

Три концерта на една от най-престижните сцени в Европа - тази на Парижката филхармония, ще изнесе този уикенд българската маримбистка Василена Серафимова. Заедно с нея пред френска публика ще излязат 25 български музиканти, а общо 60 артисти ще участват в целия проект.

Българският културен институт в Париж е партньор и съорганизатор на това събитие, чието планиране съвместно с водещата световна музикална институция започва още през 2025 г. Тогава Серафимова, която е сред най-високо ценените музиканти от своето поколение във Франция, получава покана да участва в сезон 2025/2026 с програма по свой избор.

Година по-късно, в последните дни на май т.г., български и френски музиканти ще свирят заедно три последователни вечери в серията концерти Български вариации / Variations bulgares (29 май), Отблясъци/ Éclats (30 май) и Одисеята на маримбата / L'odyssée du marimba (31 май).

В мащабната програма Български вариации на 29 май т.г. ще звучат автентични български ритми, както и съвременни произведения. Участници в него са хор „Ваня Монева", хорът „Балкан Ест", известната френска електронна музикантка Chloé, младият диригент Реми Дюрюп и ученици от класовете по ударни инструменти на Серафимова в Консерваториите в Лозана, Швейцария и Сан Мор де Фосе във Франция.

Продукцията Отблясъци на 30 май ще представи богатството на звученето на маримбата в две части - със струнния квартет Quatuor Ardeo, а след това в новия им общ проект Funambules Vol. 2 с пианиста Тома Енко, един от най-популярните млади джаз музиканти във Франция. Преди концерта е предвидена и среща с перкусионистката в литературното кафене на Cité de la musique.

Финалът на българския уикенд е музикалният маршрут Одисеята на маримбата в Музея на музиката, в който Василена Серафимова и нейните студенти ще създадат диалог между исторически ксилофони, маримби и вибрафони от музейната колекция и техните съвременни версии.

Концертите са част от официалната програма на Парижката филхармония за сезон 2025/2026.

