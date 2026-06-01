СЮЖЕТЪТ СЕ ЗАПЛИТА! Бареков превърнал родната си майка Магдалена Барекова и жена си Мария Календерска в перачки на мръсен кеш Над 3 милиона от крадените пари на КТБ са потънали в луксозните имоти на Дудука https://crimes.bg/vodeshha-tema/syuzhetat-se-zaplita-barekov-prevarnal-rodnata-si-mayka-magdalena-barekova-i-zhena-si-mariya-kalenderska-v-perachki-na-mrasen-kesh-3/193482 Crimes.bg

След като в предишен репортаж разкрихме как Николай Бареков е принудил две от жените, с които е прекарвал повече от приятно времето си в Брюксел и София, да станат подставени лица в имотните му далавери, днес сюжетът на престъпните му схеми става още по-заплетен. Разследване на журналиста Симон Милков, публикувано в YouTube канала “БезпартиенБГ” сочи, че Дудука не е пожалил дори родната си майка Магдалена Барекова, както и майката на децата му Мария Календерска. Двете жени са превърнати в долнопробни перачки на мръсен кеш, а имената им фигурират в серия офшорки, зад които стоят парите, откраднати от Цветан Василев при фалита на КТБ.

С риск да досадим на читателите, няма да спрем да повтаряме, че генезисът зад необяснимото богатство и имотна задоволеност на проваления бивш политик и залязъл тв водещ се крие в чувалите с пачки, които по нареждане на банкера-беглец са били носени на Бареков месеци наред. Това не са жълти клюки, а извадки от мегаделото КТБ, подплътени със свидетелски показания, одити, факсимилета от двойното счетоводство и данъчни ревизии, доказали, че някогашният тартор на партия ББЦ е крил доходи и е лъгал държавата. Нещо повече - низостта му е стигала до там, че да представя луксозните си одежди, скъпи колани и маркови ризи за представителни разходи. Но нека не се отклоняваме от същността.

Към днешна дата, краен собственик на мега баровската резиденция, в която Бареков се шири заедно с конкубинката си Мария Календерска и челядта си, е майка му Магдалена Костадинова Барекова. Тя е и изпълнителен директор, както и член на Съвета на директорите на дружеството „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД, чрез което е закупен имотът на ул. “Лешникова гора” 79А в столичния кв. Драгалевци, оценен на 1 007 600 лева.

Дружеството “ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД, ЕИК: 202829368 заслужава особено внимание, защото същото закупува къщата, в която и до днес живее Николай Бареков със семейството си. Ето защо то е по-старателно организирано, като предвидливо е учредено като АД, тъй като прехвърлянето на акциите не подлежи на обявяване в търговския регистър и от тази гледна точка е доста по облекчено за работа, предвид целта с която е създадено. Въпреки това обаче, след като се проследи веригата от обявени обстоятелства и публикувани актове, ясно се вижда, че и зад това дружество стоят същите кипърски граждани, описани от журналиста Симон Милков. Това са лицата Кирякос Дамяну, Маринос Гавриел, Катерина Йосиф, Деспо Ефстатиоу, Александрос Илиадис, Мариани Танти и Авра Алексиоу.

Дружеството е учредено на 19.11.2013 г., и първоначални негови акционери стават горецитираните две млади (по онова) време дами, с които Бареков е пил шампанско в самолета до Малдивите и там, под палещите лъчи на слънцето, тримата най-вероятно са оправяли международното положение, т.к. пътуването и престоят им е бил отчетен като служебна командировка и платен от Европейския парламент, където Дудука изкара цял мандат без да свърши нищо качествено. Кръшните мадами пък са вземали по 4 хил. евро месечна заплата като негови сътруднички (с извънслужебни екстри).

МАГДАЛИНА ЛЮБЧОВА ХРИСТОВА е записала 3000 акции, а ТИНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА е записала 2000 акции от капитала на “ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД. 23 дни по-късно или на 12.12.2013 г. дружеството закупува луксозна къща в столичния квартал Бояна, с адрес на ул. „Лешникова гора“ № 79А за сумата от 977 915,00 лева, като остава неясен произходът на средствата, уточнява Симон Милков.

Три години по-късно, младите надежди биват елегантно отстранени от играта, а на тяхно място като законен притежател на дружеството и съответно на безумно скъпия палат, влиза старата пловдивчанка Магдалена Костадинова Барекова – майка на Николай Бареков. Компания в съвета на директорите й прави баща му Тихомир Николов Бареков.

Ето как се стига до документалния трансфер:

По силата на джиро, подписано на 27.08.2014 г. върху Временно удостоверение № 1, Магдалина Любчова Христова е прехвърлила на Тина Веселинова Веселинова всички 3 000 броя обикновени поименни акции, с което Тина Веселинова Веселинова става ЕСК. Джирото очевидно е бланково и напечатано на гърба на ВУ 1 с адрес ж.к. Младост, бл. 96А, вх. Б, ет. 4, ап. 82 и предварително подписано от джиранта Магдалина Христова с оставено празно място за попълване ръкописно на данните на джиратаря. Това явно цели във всеки момент акциите да могат да се прехвърлят на удобно физическо или юридическо лице. Към 27.08.2014 г., „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД е с адрес гр. София, р-н Витоша, ул. Лешникова Гора № 79А. Вероятно съвсем неслучайно продажбата е вписана в Търговския регистър чак на 09.10.2014 г. (когато в Британски Вирджински острови е учредено дружеството „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД, следващ едноличен собственик на акциите). Безспорен в случая е привидният характер на сделката. Неясно е и дали акциите са предмет на покупко-продажба или на дарение.

Два месеца по-късно, по силата на джира, подписани на 28.10.2014 г. върху Временно удостоверение № 2 и Временно удостоверение № 3 (вероятно издадено като заместващо Временно удостоверение № 1), Тина Веселинова е прехвърлила всички 5 000 броя обикновени поименни акции на „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД (“Sirius Investing” Ltd.), регистрирано 19 дни по-рано на 09.10.2014 г. в Британски Вирджински острови под № 1844678, с адрес: Триден Чеймбърс, Роуд Таун, Британски Вирджински острови, представлявано от „МУЛТИСЪРВ“ ЕООД (“Multiserve Limited”), регистрирано на 07.07.2005г. в Британски Вирджински острови под № 666195, представлявано от Катерина Йосиф. Джирата и тук са бланкетни и напечатани на гърба на ВУ 2 и ВУ 3 и предварително подписани от джиранта Тина Веселинова с оставено празно място за попълване ръкописно на данните на джиратаря. Джирото на ВУ 2 е явно създадено още при издаването му и е с неактуален адрес на дружеството в ж.к. Младост. ВУ 3 като издадено на 10.10.2014 г. е с актуален адрес на дружеството, а именно гр. София, р-н Витоша, ул. Лешникова Гора 79А. Защо се е наложило ВУ 1 да бъде унищожено и да бъде издадено ВУ 3 не става ясно.

Дружеството „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД от своя страна е представлявано от „МУЛТИСЪРВ“ ЕООД (същото фигуриращо в схемата на „МАСТРО ПРОПЪРТИ“ ЕООД) с директори : Йоана Неаго, Румъния; Кирякос Дамяну, Кипър. Маринос Гавриел, Кипър, и Катерина Йосиф.

Акционерната книга на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД е направена за целите на регистъра, защото има 1 запис на акционер „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД без номер на страница и пореден номер на записа. Липсват данни за придишните прехвърляния. Подписът не е на лицето, което по закон следва да води книгата, а именно изпълнителния директор – Тина Веселинова, а на Катерина Йосиф – представител на „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД.

Прави впечатление, че в търговския регистър е представен Протокол от събрание на Съвета на Директорите на „МУЛТИСЪРВ“ ЕООД от 29.10.2014 г., проведено в 09:30 ч. в седалището на дружеството, а именно Британски Вирджински острови. На събранието са присъствали следните членове: г-жа Катерина Йосиф и г-н Маринос Гавриел, а секретар е била г-жа Ники Ан Реймундо, като представител на (Фидапойнт Секретари Лимитид). Взето е решение всеки от директорите/заместващ-директорите да може да подписва всякакъв вид документи от името на дружеството и да обвързва дружеството само с подписа си. СТРАННО е как след като събранието е проведено в Британски Вирджински острови, подписът на г-жа Ники Ан Реймундо е заверен на същата дата 29.10.2014 г. в Никозия – Кипър от служителя Константинус Аргиру. На същата дата Ники Ан Реймундо е заверила и извлечение от Регистъра на директорите на „Мултисърв“ ЕООД отново в Никозия – Кипър.

Съмнително е и обстоятелството, че в търговския регистър е представено съгласие на единствения директор на СИРИУС ИНВЕСТ ЕООД, с което е взето решение седалището на дружеството да е в офиса на „Тридент Тръст Кампани (Британски Вирджински Острови) Лимитид“ („Trident Trust Company /B.V.I./ Limited“) – Триден Чеймбърс, п.к. 146, Роуд Таун, Британски

Вирджински острови. Решението уж влиза в сила от 09.10.2014 г., но е подписано и заверено на 21.10.2014 г. в Никозия – Кипър.

Дали това е реална покупко-продажба на акции, има ли продажна цена, каква е тя е дали е платена не става ясно от публикуваните документи. А в случай, че няма продажба, то със сигурност има дарение, което не е обложено по съответния ред.

На 02.12.2016 г. „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ АД, учредява дъщерното „ДИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 204361217 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша; „В.З.Киноцентъра II част“; ул. „Лешникова гора“ № 79А и с управител Магдалена Костадинова Барекова. В капитала на новоучреденото дружество е апортирана луксозната къща, оценена на 1 007 600 лева.

За да бъде семейната идилия завършена, конкубинката на Бареков Мария Календерска също влиза в схемата и се нарежда сред законните собственици на палата в “Драгалевци”, където днес се шири заедно с децата си и със самия Бареков. Домът им пък бива отворен за посещение на откровено криминални или поне доста съмнителни типове, ако вярваме на медийните разкрития. Но дори да ги поставим под съмнение, срещите на престъпното семейство с ъндърграунд босове като Пламен Дишков-Кела и Румен Козела говорят достатъчно.

На 07.12.2016 г. палавата сътрудничка Тина Веселинова е освободена от съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИЯ БГ“ ЕАД. На нейно място за член на СД и изпълнителен директор е избрана Магдалена Костадинова Барекова, – майка на Николай Бареков.

На 21.12.2016 г. за член на съвета на директорите е избран Тихомир Николов Бареков – баща на Николай Бареков

По силата на джира от 28.05.2019 г. върху ВУ/ джиро/ № 2 и ВУ/ джиро/ № 3, които според отбелязването са подписани в Хонконг, „СИРИУС ИНВЕСТИНГ“ ЕООД, действащ чрез Марианти Танти (легитимиращ се като представляващ „МУЛТИСЪРВ“ ООД) е прехвърлило всички 5000 броя обикновени поименни акции на МАРИЯ ОЛЕВА КАЛЕНДЕРСКА. По този начин тя става и собственик на „ДИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, респективно на къщата на ул. „Лешникова гора“ № 79А.

Ето какво казва и авторът на разследването, журналистът Симон Милков за отвратителната, криминално-фамилна симбиоза, целяща да изпере парите, откраднати от Цветан Василев-Мустака и предадени на Николай Бареков в здраво завързани черни чували:

“….. От наличните и публично оповестени документи не може да се направи еднозначен извод дали е налице действителна покупко-продажба на акции, тъй като липсва достатъчно яснота относно съществуването на реална продажна цена, нейния размер, както и начина и момента на евентуалното ѝ заплащане. Тази неяснота създава съмнения относно действителния характер на сделката и не позволява да се установи дали тя представлява възмездна транзакция с пазарни параметри или има различна правна и икономическа същност. В хипотезата, при която липсва реално плащане на цена, би могло да се обсъжда дали не е налице безвъзмездно прехвърляне на права, което по същество би се доближило до дарствена сделка. В подобен случай следва да се има предвид, че подобни безвъзмездни трансфери подлежат на специфичен данъчен и регулаторен режим, включително евентуално деклариране и облагане, съобразно приложимото законодателство. При отсъствие на ясни доказателства за характера на операцията остава открит въпросът за нейното действително правно квалифициране и съответствието ѝ с изискванията за прозрачност и данъчна отчетност.

Описаната по-горе фактическа обстановка разкрива последователност и взаимна обвързаност в действията на всички участващи лица и дружества, които не могат да бъдат възприети като случайни или осъществявани независимо едно от друго. Напротив, налице са данни за предварително съгласувано поведение и координация между тях, насочени към реализирането на общ резултат, прикриван чрез формално отделни търговски взаимоотношения и привидна самостоятелност на всяко от дружествата.

Съвкупната преценка на извършените действия насочва към функционирането на един по-общ механизъм, при който отделните правни субекти са използвани като средство за прикриване на действителната икономическа и организационна свързаност помежду им. Фактът, че дружествата по разглежданите сделки са регистрирани в юрисдикции като Хонконг и Британските Вирджински острови, докато реалното управление и физическото присъствие на свързаните лица е в Кипър, е индикатор за сложна и непрозрачна корпоративна структура, която затруднява проследяването на действителните собственици и паричните потоци. Подобно разминаване между мястото на регистрация и реалната оперативна дейност не е необичайно при международни бизнес структури, но в определени случаи се използва и като инструмент за ограничаване на публичността относно крайния бенефициер, както и за намаляване на регулаторния и данъчен контрол.

Налице са сериозни съмнения относно действителния произход на средствата, използвани при осъществяването на описаните сделки, доколкото липсват ясни и проследими доказателства за законния им източник. Съвкупната преценка на установените факти и обстоятелства обосновава предположение, че част или всички участници в схемата са били финансово обезпечавани със средства, придобити по неправомерен начин, включително чрез отклоняване или недобросъвестно усвояване на средства с произход от европейски фондове или други финансови ресурси на Европейски съюз. Съществуват данни, че посредством поредица от привидно законосъобразни търговски сделки, прехвърляния на дялове, акции и парични потоци между формално независими субекти е била създадена схема за прикриване на реалния произход на средствата и за въвеждането им в легалния търговски оборот. Описаните действия разкриват белезите на координиран механизъм, насочен към трансформиране на средства с вероятен незаконен произход в активи и парични потоци с привидно законен характер.

По всичко личи, че произходът на средствата е осигуряван от евродепутата Николай Бареков, който присвоява безотчетно отпусканите му надбавки за организиране на работата си по време на мандата, включващи разноски по управление и поддържане на кабинет, транспортни документи и други суми за представителни разходи. Бареков косвено трупа капитали, чрез фиктивни назначения на сътрудници, както в България, така и в чужбина. Не на последно място, съществуват сериозни съмнения и публично изразени твърдения, че Николай Бареков е участвал в схема за неправомерно усвояване на европейски средства, реализирана чрез организиране на привидни информационни кампании в България, нереални наеми на офиси на много високи цени, както и чрез отчитане на фиктивни мероприятия с ограничено или изцяло липсващо реално съдържание. Подобни действия съставляват нарушение на финансовите правила на Европейския съюз и обосновават търсене на съответната административна и наказателна отговорност.

В случая Николай Бареков заема ролята на централен организатор или координатор, който осигурява финансовия ресурс и задава общата схема на движение на средствата, докато реалните операции се разпределят между различни участници с предварително определени роли. Крайният „сламен човек“ е явно жената с която се намира във фактическо съжителство – Мария Календерска, която формално фигурира като собственик, управител или участник в дадена сделка или дружество, но реално действа по указания на Бареков. Останалите участници по веригата, част от които близки роднини на

Бареков и жена му, могат да бъдат описани като посредници или подставени лица, които съзнателно изпълняват предварително зададени функции — като регистриране на дружества, подписване на документи или осъществяване на преводи — срещу договорено възнаграждение.

Факт е също така, че към настоящия момент нито Николай Бареков, нито Мария Календерска имат доходи от трудова дейност, т.е. са безработни, но поддържат доста луксозен стандарт на живот. Вече открито и двамата са с постоянен адрес в гр. София, ул. Лешникова гора № 79А. Бареков и Мария имат общо 4 (четири) деца – Александър, Виктор, Антони и Мария, всяко едно учи в частно училище или частна детска градина, разполага с шофьор и гледачка. Основателно възниква въпросът от къде семейството може да си позволи този висок стандарт на живот, който води….”, завършва изводите си колегата.

А ние можем да добавим, че продължаваме да очакваме адекватна реакция от контролните органи, които следва да разплетат до крой една от най-големите финансови афери на прехода, с главен участник Николай Бареков, по прякор Дудука.

Източник: crimesbg.com