Иван Шишков: „Незаконният град" е израснал пред очите на две администрации

В петък разпоредих пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с незаконния град. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването „Говори сега" по БНТ.

Резултатът от проверката се очаква след две седмици, добави той.

„Разпоредих в петък на дирекция "Строителен контрол" и на кадастъра да се направи пълна ревизия на Община Варна. Ревизията ще започне от 2023 г., т.е. ние няма да делим на тази или онази политическа сила, защото не знаем мащабите."

Ще бъдат прегледани всички удостоверения за търпимост, защото може да се окаже, че начинът, по който са били издадени документите за Баба Алино, може да е бил практика, каза още Шишков.

„Незаконният град" е израснал пред очите на две администрации, подчерта той. „Виновни са управляващите и от двете политически сили - от едната политическа сила са започнали, от следващата политическа сила не са ги спрели навреме. И това е създало условието не само да видим този град, създава се условието, че се извършват сделки", заяви регионалният министър.

Той постави редица въпроси, които към момента все още нямат отговор. „Първият въпрос, който досега никой не зададе - този собственик, който твърди, че има сгради, построени в имота 2001 г., той бил ли е собственик на тези имоти през 2001 г. Със сигурност отговорът е не."

Един от терените е бил гора, заменена през 2005 или 2006 година. „През 2005-2006 г. по документи там е гора, прави се замяна и след това някой удостоверява, че през 2001 г., т.е. 4-5 години преди това, там вече е имало сгради. Няма как държавна администрация да бъде подлъгана по този елементарен начин."

През януари 2025 г. има допускане на Подробен устройствен план с цел узаконяване на незаконно строителство. „Има жалби за незаконно строителство. Има удостоверение за търпимост на около 30 или 40 сгради. Вече има 100 сгради. И кметът допуска изработването на Подробен устройствен план. Това става януари 2025, т.е. не става въпрос за времето, в което г-н Коцев е бил в ареста. В един момент се попълват сградите в кадастъра. И когато се попълват в кадастъра, започват да се случват сделки. И вече незаконното строителство се превръща в измама в много по-големи размери, защото вече има хора, които купуват тези сгради.

Не може да няма наказателна отговорност, категоричен беше Иван Шишков. Много хора са участвали в тази документална измама, подчерта той. „Когато предложих на шефката на Кадастъра сама да си подаде оставката, тя каза „ Аз нищо нередно не съм направила", защото са й представили едни документи. На мен ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплотено - там има един много сплотен колектив от всички институции, които като че ли услужливо работят и са загубили мярката. Властта във времето назад е виновна само в едно и това е нещото, което от този момент нататък се променя в България - властта трябва да си дава винаги сметката, че когато правиш такива злоупотреби, когато едни чиновници някак си услужливо си затварят очите, може да докараш нещата дотам, че да докараш огромни и материални и морални и психически щети на огромна част от хората, защото в един момент всички, които си купуват, се превръщат в жертва", каза Иван Шишков.

Незаконните постройки трябва да бъдат разрушени, заяви той.

Завършването на АМ „Струма", „Хемус" и тунелът под Шипка са сред приоритетите на министъра. „В рамките на около две години очаквам непроектираните трасета да бъдат дадени на концесии. В момента ще започне строителството на пети и шести лот на АМ „Хемус", седми и осми са от тези части, за които няма проекти. При тях също ще бъде ударно проектирането", обясни арх. Шишков.

