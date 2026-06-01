Тролска армия, платена от бивш червен депутат, е хвърлена да хвали Демерджиев в социалните мрежи Страницата в подкрепа на Демерджиев е платена и администрирана от Благовест Кирилов.

Като гъби никнат страници и групи, които обслужват вътрешният министър като вероятен кандидат за президент на Радев

Цяла тролска армия в социалните мрежи е активирана да хвали и обслужва в интернет вътрешният министър Иван Демерджиев. Затова алармираха читатели на Breaking.bg. Само за няколко дни са засечени поне пет чисто нови страници и групи във фейсбук, почти без аудитория, но с първи видеа по 18–21 хил. гледания и над хиляда реакции.

Сред тях са групите: „Реформите на Демерджиев“, „Подкрепа за Демерджиев“ и „Армията на Демерджиев“, като последната е открадната като име от успешната ФБ група „Армията на Добрев“ на депутата от ГЕРБ Делян Добрев.

Освен тях като гъби след дъжд никнат и страници от типа: „Иван Демерджиев“, „Синя линия“ и „Новини Родопи“. Справка показва, че последните три са спонсорирани и администрирани от Благовест Кирилов, бивш депутат от БСП и бивш зам.-министър на електронното управление в служебния кабинет на Гълъб Донев. Назначен е на 3 август 2022 година.

Кирилов е кадър на Румен Петков и АБВ, които бяха колиционни партньори на Корнелия Нинова. От тази квота той бе депутат в в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Но се скара с лидера на БСП. Затова е уреден за заместник-министър. Неговите покровители му бяха обещали да стане шеф на „Информационно обслужване“ или поне да бъде „избран“ в борда на директорите. След като това не стана Кирилов напусна поста зам.-министър, защото не е доволен и написа, че има проблеми в избора на новото ръководство на държавната фирма. И веднага бе приютен като съветник на тогавашния вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Благовест Кирилов Кадър: БНТ

Връзката на Кирилов с Демерджиев е и по друга линия. Според неофициална информация той е особено близък в момента с Мария Папазова, която е медиен съветник на вътрешния министър Демерджиев. Тя бе такава и в предишните пребивавания на „Бях точен с парите“ в сградата на ул. „Шести септември“. Преди това Папазова бе особено близка със сегашния депутат на Радев Антон Кутев.

Кампанията не изглежда като органичен граждански ентусиазъм, а по-скоро като бързо изградена рекламна инфраструктура около Иван Демерджиев. Създава се усещане за “народна подкрепа”, но числата подсказват платено усилване или координирано разпространение. Въпросът е прост: кой финансира тази кампания и защо точно сега?

Според експерти „избуяването“ на толкова обслужващи страници и групи в социалните мрежи за обслужване на Демерджиев показват само едно. Не само пиар и манипулации на общественото мнение, но и заявка за „легендирането“ му като бъдещ кандидат на Радев за поста президент на изборите през ноември тази година. Целта е образът на Демерджиев, подобно на инфлуенсърите назначени на държавна заплата в МВР да „ваят“ образа на Рамбо на и.д. на и.д. главния секретар Кандев, да бъде изграден като непоколебим борец срещу „мафията“, железен вътрешен министър и т.н. до президентските избори. Като бъдещ кандидат на Радев.

Какво ли мисли по въпроса сегашният президент Йотова остава да гадаем.

И още няколко щрихи към образа на двигателя на кампанията на Демерджиев-Благовест Кирилов, наричан в някои медии „момчето с поршето“.

Той ръководи организацията „Демократичен център“, която има за цел като независима организация да следи законноста на изборите.

Освен Кирилов в екипа са небезизвестния Стоил Цицелков, вицепремиер за един ден, отговарящ за изборите в кабинета на Гюров, подал оставка след като в медиите се появават информации, че той е със забрана от ОССЕ да отразява избори.

Стоил Цицелков

Друг член на организацията е не по-малко скандален. Това е Десислава Николова, написана като: Политолог, СУ “Св. Климент Охридски”, с направление национален политически процес и национална сигурност, председател на „МлаДА България“, има богат опит в паралелното следене на изборния процес.

Десислава Николова, секретарката на Стойнов.

Николова бе назначена от Гюров за медиен съветник на земеделския министър Иван Христанов. Преди това тя бе такава и на Божидар Божанов като министър на електронното управление. След назначаването й гръмна скандал, защото се оказа, че Николова е хваната на 30 ноември 2025 г. в София от полицията с пакет амфатамини. И има повдигнато обвинение за притежание на наркотици.

