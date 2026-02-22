Росица Матева: ЦИК предвижда да има забрана за замени на членове на СИК на предстоящите избори https://crimes.bg/vodeshha-tema/rosica-mateva-cik-predvizhda-da-ima-zabrana-za-zameni-na-chlenove-na-sik-na-predstoyashtite-izbori/185593 Crimes.bg

ЦИК предвижда да има забрана за замени на членове на СИК на предстоящите избори, освен в предвидените в изборния кодекс случаи. Това каза зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в предаването „Говори сега" по БНТ.

Предвидени са и бонуси на членове на районни и на секционни избирателни комисии при правилно попълнен протокол след установяване на резултатите от гласуването, допълни Матева.

ЦИК очаква Стоил Цицелков да се оттегли и от Обществения съвет към ЦИК. „Той не е член на Обществения съвет. Общественият съвет се състои от организации, НПО, които участват с наблюдатели в изборите и всяка организация предлага кой човек да я представлява в работата на Обществения съвет. Очаквахме г-н Цицелков да направи подобно изявление и неговата организация да предложи друго лице да я представлява, защото с огромна изненада разбрахме, че за 5 години назад той е имал забрана да наблюдава избори от името на ЕК, а в този период от време без да информира нито ЦИК, не знам дали е информирал Обществения съвет, но подозирам, че не е", коментира Матева.

На срещата на служебният премиер Андрей Гюров с Централна избирателна комисия са били съгласувани решения за изборни книжа, материали и стандартизирани паравани, които да осигурят равни условия за гласуване в цялата страна.

„Още в първия ден, в който беше издаден указа за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в Централната избирателна комисия с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите."

Един от ключовите въпроси е осигуряването на стандартизирани паравани за гласуване.

„След декември 2022 г., когато беше направена промяната в Изборния кодекс, с всяко едно правителство, при всеки насрочен избор ние сме предлагали да бъде осигурено, при това централизирано, изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на тъмни стаички с перденца, които позволяват на избирателят вътре да прави каквото пожелае, което е забранено от Изборния кодекс", обясни Матева.

Друг важен аспект е обучението на секционните избирателни комисии. То се извършва от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия пък провежда обучения и указания на районните избирателни комисии, уточни Росица Матева.

БНТ, „Говори сега"