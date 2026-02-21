“Банкя не е Петрохан”: Акцията на прасето на Асен Василев се провали

“Банкя не е Петрохан”-с такива плакати бяха посрещнати младите активисти с прасето на Асен Василев. Въпреки опитите на местни жители да получат отговор за бюджета и социалните политики, които вече се управляват от ППДБСС, това не се случи. Нещо повече-беше забранено на присъстващите да снимат, като се стигна и до физическо бутане. В крайна сметка младежите от “Промяната” си тръгнаха без да отговорят на нито един въпрос, свързан актуалните политически теми и скандалите с финансирането и покровителството на сектата в Петрохан от страна на кмета Васил Терзиев и министри от ППДБ.

Източник: crimesbg.com