Калин Стоянов: Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели замитате на педофилския скандал и провеждане на избори с „наше МВР“

Тази сутрин още един представител на партията, създала, спонсорирала, посещавала и протектирала педофилската секта в хижа „Петрохан“ Наско Атанасов, публично се отрече от служебното правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“. Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои - видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?

Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров. Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.

Наско Атанасов е един от хората, с които са съгласувани министрите и вицепремиерите в правителството, включително и Стоил Цицелков, осъждан за шофиране след употреба на алкохол и два пъти задържан за притежание на наркотици. За него той лично се е застъпвал, но сега се дистанцира и твърди, че не го познава. Това ми напомня за друг кадър на Наско Атанасов - Живко Коцев, когото той лично предложи и за когото гарантира, че трябва да заеме поста главен секретар на МВР, но впоследствие видяхме как се отрече и от него.

Според „великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, „радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам „първите три етажа“, като ги нарече „милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".

Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.

На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:

1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Йорданова, Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков, Васил Терзиев, Андрей Янкулов, Владислав Панев и вероятно много други представители на ПП-ДБ.

2. Провеждане на избори с „наше МВР“.