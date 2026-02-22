Андрей Гюров бил общ работник по строежите

Андрей Гюров, роден в Гоце Делчев в семейство на инженери, е извървял забележителен път, белязан от силна дисциплина и трудолюбие още от детството. Като ученик той прекарва летата си в село Огняново, където заедно с брат си става в 3:30 часа сутринта, за да нижат тютюн. По-късно семейството се мести в Благоевград, където Гюров завършва езикова гимназия с отличен успех и се отличава на олимпиади по математика.

След две години следване в София, той заминава за САЩ по програма за обмен, където се сблъсква с истинската бедност. Там работи като общ работник по строежите, вдигайки куфари и отпадъци, за да се издържа, докато родителите му в България едва оцеляват по време на Виденовата зима. Въпреки трудностите, той успява да завърши икономика в престижния университет „Труман“ в Мисури, като работи едновременно като библиотекар и охранител.

Професионалният му път го отвежда във Виена, където гради кариера в банковия сектор и науката, преди да се завърне в България през 2008 г.. Гюров влиза в политиката като част от „Продължаваме промяната“, като колегите му го описват като изключително диалогичен и скромен човек. Днес той е щастливо женен за съпругата си Станислава, с която имат двама синове, а името му се нарежда сред водещите фигури в държавното управление и банковия сектор.

Източник: Уикенд