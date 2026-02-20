СКАНДАЛ! LUXIMMO, които завлякоха хората в Банско, сега посегнаха към детския футбол Наясно ли са от ФК “Олимпия” с какъв спонсор се обвързват? https://crimes.bg/kriminalno/skandal-luximmo-koito-zavlyakoha-horata-v-bansko-sega-posegnaha-kam-detskiya-futbol-3/185425 Crimes.bg

Определяната от разследващи полицаи като пирамида брокерска агенция LUXUMMO посегна и на детско-юношеския спорт, подписвайки спонсорски договор с ФК “Олимпия”. Запознати със скандалите от кухнята на бизнеса с недвижими имоти определиха пиар акцията като опит за изпиране на доста оцапания имидж на основателя Никола Стоянов и екипа му, които дължат отговор пред обществото защо позволиха на представителите им за Банско - фамилия Джибини да се погаврят с мечтата на десетки техни клиенти за ваканционен имот.

Още по-скандално е, че точно децата ще носят фланелки с логото на компания, която не се колебае да прилага съмнителни и доста неморални хватки за да трупа милиони и да раздува имотния балон.

“На това ли ще учим децата? Тези нямат капка срам. Безогледно се гаврят с клиентите си и им смъкват по три кожи комисионни, а накрая хората пият една студена вода. Какво дъно трябва да е една агенция за до иска капаро за имот, който изобщо не се предлога на пазара, а като ги изловят по бели гащи, че лъжат - да отказват връщане на парите. Тези трябва да позират на снимки за затвора, а не да се снимат с млади футболисти”, не сдържаха гнева си част от ощетените от схемите им.

“Ако ФК “Олимпия” получи и един лев от тях, ще е събитие. Като нищо откакто са спонсори, брокерите им ще надуят още таксите и комисионните за да си избият парите”, не скри гнева си друг потребител, прочел новината в медиите.

Припомняме, че през м. декември м.г. гръмна грандиозен скандал, в който бе намесено името на няколко брокери на агенцията. Схемата им била проста, но работела безотказно. Димитър Джибин и Магдалена Джибина, които са съответно директор на офиса на LUXIMO и присъдружната им агенция SUPRIMO, и офис асистент, пускали апетитен апартамент, офис или парцел за продажба. Снимките в сайта бивали излъскани с филтри и фотошоп, така че у потенциалния кандидат да не остане капка съмнение, че е попаднал на имот-мечта. Когато поредният балък клъвнел на кукичката, фамилия Джибини го канили в офиса за да подпишат предварителен договор. Клиентът, разбира се, оставял и дебело капаро според цената на обявата.

След няколко седмици обаче идвала изненадата. Клиентът се обаждал на Джибини за да ги пита кога ще изповядват сделката, както си му е ред. Тогава лъжливото семейство пускали ледения душ: “Обявата вече не е активна, апартаментът е свален от продажба. Но Вие оставете вече дадените пари като депозит, защото със сигурност до дни ще ви намерим нов обект”, сладко-сладко омайвали жертвите си, задържайки крупните суми в касите на LUXIMO и SUPRIMO. Светлото бъдеще за купувача така и не идвало, а ментърджиите спирали да вдигат телефона. За връщане на пари не ставало и дума.

Както източниците ни под пагон разясниха, десетки са измамените семейства по тази схема. Всъщност бройката им може да е доста по-внушителна, просто не всички са си потърсили правата по установения ред и органите на реда тепърва ще ги издирват.

Накратко - аферата била изпипана до съвършенство, в т.ч и документално. Сега МВР предстои да разпита множество граждани из цялата страна, избрали шумно рекламираната агенция за посредник в търсенето на ваканционен дом. Призовки могат да очакват колеги на Джибини от цялата структура на LUXIMO, в т.ч. и собственика й Стоянов, който ще трябва подробно да обясни къде и кой позволява на подчинените му системно да качват фалшиви обяви, обирайки парите на хората.

