Крими босът Иво Ториното се измъкна невредим за отвличането на сина на Тони Златков – шефът на „Софавто“

Криминалният бос Ивайло Борисов – Иво Ториното е напът да се измъкне окончателно без последствия за знаковото отвличане на Адриан Златков. Софийският апелативен съд наскоро прекрати делото срещу Ториното, неговите гардове Мартин Марков и Георги Джамбазов, както и приятелката на последния Здравка Стефанова. Магистратите приеха, че прокуратурата не е събрала достатъчно доказателства, че именно тази група е организирала похищението през лятото на 2017 г., продължило 11 дни. Решението е повлияно и от категоричния отказ на жертвата Адриан и баща му Тони Златков да участват в процеса или да сътрудничат на разследването.

Синът на собственика на автокъща „Софавто“ бе похитен пред дома му в село Герман от трима маскирани мъже в полицейски униформи. За свободата му баща му плати откуп от над 300 000 евро, хвърлени в сак от мост на магистрала „Тракия“. Разследването свързваше групата на Ториното с осигуряването на колите за отвличането и сръбски SIM карти, закупени от Пирот.

В ъндърграунд средите упорито се говори, че лично Златомир Иванов – Златко Баретата е предал Ториното на МВР, тъй като Тони Златков е негов близък приятел, от когото е купувал джиповете си. Името на Ивайло Борисов изплува и в друго мистериозно изчезване – това на криптотърговеца Димитър Алтънбашев през 2022 г.. Твърди се, че Алтънбашев е бил последно с Ториното, преди да бъде ликвидиран още в деня на отвличането си. Въпреки тежките подозрения, доказателствата срещу Борисов остават размити и той отново остава невредим пред закона.

