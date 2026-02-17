Кои са дузината мъже с АТВ-та от показанията на Деян Илиев за Петрохан?

Група от 10-12 мъже с АТВ-та е била в района на хижа "Петрохан" часове преди смъртта на трима от обитателите ѝ - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно под връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Деян Илиев е човекът, който намира труповете пред хижа "Петрохан" на 2 февруари и пръв подава сигнал за случилото се там.

147 страници от делото по казуса "Петрохан" са предоставени на депутатите в парламента. Сред тях са и показанията от разпитите на най-близките на петимата мъртви мъже и един 15-годишен младеж. Няма гаранции, че депутатите са получили всички документи. Засега няма ясен мотив за извършените престъпления, пише Mediapool.

Според показанията на Деян Илиев, снети от разследващите и потвърдени от източници на Mediapool, въпросните мъже с АТВ-та са били в заведение в близкото с. Гинци. След като ги забелязал, разказва Илиев, той веднага пратил съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев, считан за лидер на групата, обитавала хижата.

Деян Илиев свидетелства, че около "19.45-19.50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо". По думите му "съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "върни се в Мексико".

Илиев казва, че съобщенията не са запазени, защото телефонът му е настроен да ги изтрива автоматично.

Деян Илиев е един от близките на Ивайло Калушев, но не живее с останалите в хижата край Петрохан, а в близкото село Гинци заедно с жена си Лолита, която е мексиканка.

Илиев казва, че ден преди да се качи до хижата пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже там, но телефоните им са изключени или са извън обхват.

"Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше", отбелязва той. Деян Илиев казва, че не е отишъл до хижата, "защото атмосферните условия бяха станали много лоши – силен снеговалеж".

На 2 февруари обаче Деян получил обаждане от майката на Ивайло Калушев, която му е казала, че "била получила някакво съобщение с много притеснително съдържание от него". Деян Илиев се качил се е до хижа Петрохан около 9.30 часа.

Кои са мъжете с АТВ-тата? И имат ли нещо общо с трагедията в хижата

Оказва се, че МВР вече са ги открили и разпитали, става ясно от материали, с които Mediapool разполага. Тези мъже били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така стават общо 12 човека.

Това става ясно чак две седмици след кървавата трагедия, около която се завъртяха толкова противоречиви версии, нито една от тях обосновани и доказани. И независимо от ширещите се конспирации и въпросителни около АТВ-та и джипове, забелязани около хижата преди смъртта на обитателите ѝ и опожаряването на постройката, досега разследващите не са съобщавали официално каква е информацията по случая.​​​​​​​

Джиповете

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже.

След това групата с АТВ-тата тръгва по посока хижата, но по друг път. Когато стигат до разклонението за самата хижа виждат, че пътят е изцяло заснежен и не е имало движение по него. Малко по-късно теренът става толкова непроходим, че и АТВ-тата започват да затъват в снега. Затова групата решава да се върне.

По пътя обратно към хижата отново не се забелязват признаци на движение, но малко след това се разминават с втори джип. Кой е бил в него не става ясно, защото тази кола е със затъмнени стъкла. Няма и преден номер.

Патрули

Тримата убити в хижата – Иванов, Василев и Статев – са патрулирали в района и често са се сблъсквали с феновете на офроуда. За тях хората с АТВ-та казват, че не са влизали в конфликти, макар да са предупреждавали, че по тези трасета не може да се кара. За останалите от групата обаче казват, че са се държали заплашително. Всички са ходели въоръжени, в повечето случаи с пистолети, но понякога са носели и дълго оръжие.

Съобщенията се изтриват

Илиев, който намира труповете, е викан от полицията за втори разпит. Пред разследващите той заявява, че категорично отказва да даде паролата за телефона си. Устройството е било иззето от полицията, но Илиев обяснява, че то е така настроено, че самоизтрива цялата информация, ако не е активно известно време. Въпреки това той заявява, че не желае да имат достъп до данните му.

"В телефона ми не се съдържа никаква информация във връзка със случая", казва той на разследващите.

Според различни източници Илиев и съпругата му, която е мексиканка, може да са напуснали на страната. Близки на убитите заявиха, че не могат да се свържат с тях от дни. Официална информация по този въпрос няма. Доколкото е известно, Илиев е само свидетел по това дело, т.е. няма повод и причина да му се налагат каквито и да е ограничения и той може да пътува свободно.

dnes.bg