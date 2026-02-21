Педофил ли е бившият барабанист на Слави? Венков се похвали, че е бил интимно близък с 14-годишно момиче https://crimes.bg/vodeshha-tema/pedofil-li-e-bivshiyat-barabanist-na-slavi-3/185490 Crimes.bg

Венелин Венков, популярен като барабаниста на „Ку-ку бенд“, предизвика вълна от обществено възмущение след скандални разкрития за личния си живот в миналото. В скорошно интервю музикантът сподели подробности за интимна връзка с 14-годишно момиче, която е поддържал в по-ранен етап от кариерата си. По думите му става въпрос за танцьорка от балета на „Шоуто на Слави“, с която са имали сексуални отношения в продължение на близо година, въпреки първоначалната съпротива на нейните родители.

Венков уточнява, че макар момичето първоначално да не е било готово за подобна стъпка, той е настоявал и в крайна сметка са имали интимност многократно. Музикантът твърди, че не се срамува от тези спомени и открито разказва за тях, подчертавайки, че според него тогава е бил воден от силни чувства. Въпреки неговата интерпретация, законодателството в България определя подобни връзки с малолетни и непълнолетни лица като незаконни.

Невена и Венелин са заедно от 19 години

Настоящата партньорка на Венков, певицата Невена Цонева, с която са заедно от 2007 г. и имат общ син Александър, заяви, че е запозната с тези факти. Тя подчерта, че двамата са провели открити разговори по темата и миналото на барабаниста не влияе на тяхната стабилна връзка. Цонева, която е с 14 години по-млада от Венков, категорично застава зад него, въпреки негативните реакции в социалните мрежи и медийното пространство.

Източник: Уикенд