Бракониер закла две кошути край Твърдица и беше заловен на място, докато ги разфасова https://crimes.bg/kriminalno/brakonier-zakla-dve-koshuti-kray-tvardica-i-beshe-zaloven-na-myasto-dokato-gi-razfasova/185196 Crimes.bg

Скандален случай на бракониерство разследват властите край Твърдица, след като мъж беше заловен на място, докато разфасова две незаконно отстреляни женски животни от вида елен лопатар.

Инцидентът е станал на 14 февруари около обяд в местността „Меджелик", в района на язовир Жребчево. Горски служители от Държавното горско стопанство в Твърдица, заедно с представител на общинската горска служба, са извършили проверка след подаден сигнал от гражданин.

На място те открили мъж, който обработвал месото на двете убити животни. В близост бил паркиран и автомобилът му. Незабавно е подаден сигнал до полицията, а пристигналите служители установили самоличността на извършителя - 32-годишен мъж от град Мъглиж, криминално проявен.

По случая е образувано досъдебно производство и се проверява дали мъжът лично е извършил отстрела или има съучастници.

От горското стопанство уточняват, че макар еленът лопатар да не е защитен вид и да е обект на лов, ловуването се извършва само в строго определени срокове и при наличие на разрешително. В момента на инцидента не е имало издадено позволително, а сезонът за лов също не е бил отворен.

Освен незаконния отстрел, нарушение представляват и обработката, съхранението и транспортирането на дивечово месо без необходимите документи.

Ако се докаже вината на задържания, той може да получи глоба между 2000 и 5000 лева по Закона за лова и опазване на дивеча. Възможно е също да бъде лишен от право да ловува, както и да бъдат конфискувани оръжие, оборудване и автомобил.

От горското стопанство заявиха, че ще бъдат безкомпромисни към подобни нарушения и благодариха на гражданина, подал сигнала, както и на служителите за бързата реакция.

Мъжът е задържан за 24 часа и освободен.

Според данните на местните власти, през последните три години в района на Твърдица не са регистрирани подобни случаи на бракониерство.

Разследването продължава.