Бракониер закла две кошути край Твърдица и беше заловен на място, докато ги разфасова

Скандален случай на бракониерство разследват властите край Твърдица, след като мъж беше заловен на място, докато разфасова две незаконно отстреляни женски животни от вида елен лопатар.

Инцидентът е станал на 14 февруари около обяд в местността „Меджелик", в района на язовир Жребчево. Горски служители от Държавното горско стопанство в Твърдица, заедно с представител на общинската горска служба, са извършили проверка след подаден сигнал от гражданин.

На място те открили мъж, който обработвал месото на двете убити животни. В близост бил паркиран и автомобилът му. Незабавно е подаден сигнал до полицията, а пристигналите служители установили самоличността на извършителя - 32-годишен мъж от град Мъглиж, криминално проявен.

По случая е образувано досъдебно производство и се проверява дали мъжът лично е извършил отстрела или има съучастници.

От горското стопанство уточняват, че макар еленът лопатар да не е защитен вид и да е обект на лов, ловуването се извършва само в строго определени срокове и при наличие на разрешително. В момента на инцидента не е имало издадено позволително, а сезонът за лов също не е бил отворен.

Освен незаконния отстрел, нарушение представляват и обработката, съхранението и транспортирането на дивечово месо без необходимите документи.

Ако се докаже вината на задържания, той може да получи глоба между 2000 и 5000 лева по Закона за лова и опазване на дивеча. Възможно е също да бъде лишен от право да ловува, както и да бъдат конфискувани оръжие, оборудване и автомобил.

От горското стопанство заявиха, че ще бъдат безкомпромисни към подобни нарушения и благодариха на гражданина, подал сигнала, както и на служителите за бързата реакция.

Мъжът е задържан за 24 часа и освободен.

Според данните на местните власти, през последните три години в района на Твърдица не са регистрирани подобни случаи на бракониерство.

Разследването продължава.

