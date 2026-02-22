Полицейско безхаберие спаси мъжа убиец на Евгения, удушена и натъпкана в куфар

Разследването на бруталното убийство на Евгения Чорбанова, чието тяло бе открито в куфар край Перник през 2021 г., е изправено пред сериозни юридически предизвикателства. Основната причина за напрежението сред близките на жертвата са поредица от професионални грешки на разследващите органи, които застрашават потвърждаването на доживотните присъди за извършителите. Въпреки първоначалния успех на полицията в разкриването на престъплението, „слабата юридическа подготовка“ на полицаите е довела до процесуални нарушения при събирането на ключови доказателства.

Най-критичният момент в делото са самопризнанията на съпруга Орлин Владимиров и неговия баща Пламен, които съдът може да обяви за невалидни. Оказва се, че тези признания са направени без присъствието на адвокат и без надлежно разясняване на правата на задържаните, което според защитата ги прави негодни за съдебна употреба. Тъй като срещу бащата Пламен липсват други категорични преки доказателства за съучастие в прикриването на трупа, съществува реален риск неговата присъда да бъде отменена на по-горна инстанция.

Разкритията по случая потвърждават, че убийството е извършено след месеци на патологична ревност от страна на Орлин, който е следил съпругата си с камери в детски играчки и шпионски софтуер. Самият Орлин хладнокръвно е планирал ликвидирането ѝ, за да избегне подялба на имущество при евентуален развод. Цинизмът на извършителя се допълва от факта, че докато е течало разследването, той е успял да изтегли близо 90 000 лева от семейните сметки за лични нужди и адвокатски хонорари. Към момента присъдата на Орлин вече е намалена на 20 години затвор, което предизвиква вълна от възмущение сред обществото.

Източник: Уикенд