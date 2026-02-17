ИЗМАМАТА Pulse Fitness! Кражба на пари, камери в съблекалните, спринцовки в шкафчетата и мутро-чалга Измислена “такса подръжка” от 20€ бърка в джоба на клиентите. Къде спят КЗК и КЗП? https://crimes.bg/kriminalno/izmamata-pulse-fitness-krazhba-na-pari-kameri-v-sablekalnite-sprincovki-v-shkafchetata-i-mutro-chalga-5/185181 Crimes.bg

Хитър, но долнопробен и твърде селски начин са измислили от управата на Pulse Fitness да обират пладнешки трениращите хора. От близо месец социалните мрежи и интернет форуми буквално врат и кипят от възмущение към боса на веригата студия за бодибилдинг Паскал Дойчев.

Клиенти се оплакват, че откакто общата европейска валута е влязла в обръщение, от сметките им са дръпнати 20 евро под претекст “такса подръжка на уредите”. Така подчинените на Дойчев допълнително помпят и без друго галопиращата инфлация, смъквайки по три кожи от любителите на здравословен начин на живот.

Още по-мерзък бил начинът, по който новата “такса” бива удържана. Това се случвало без изрично предупреждение. Нафуканите рецепционистки, които иначе безпокоят хората по телефона за щяло и нещяло, не са си направили труда дори са предупредят посетителите в аванс за новия “данък уреди”. Тъкмо обратното - повечето от тях разбират едва като им излезе балансът по кредитните/дебитни карти.

Тук е мястото да припомним кожодерския принцип, на който функционира веригата Pulse Fitness. За да тренира там човек трябва да подпише договор за минимум два месеца и да предостави данни от банкова сметка. От там пък босът на фитнеса е разпоредил да се прихващат пари в аванс. Друга не особено почтена практика било дори залите да не се ползват от клиента, на него да му се трупат неплатени сметки. Така много хора, които никога не са допускали, че Паскал Дойчев ги е обвързал все едно е мобилен оператор, да бъдат посещавани от съдия изпълнители или да осъмват с блокирани от ЧСИ-та сметки.

За да не бъдем голословни или обвинени в умишлено очерняне на нечия репутация, ще приложим няколко абсолютно реални мнения, изразени от хора, застанали с лицата и имената си в социалните мрежи.

Един от тях е предприемачът Тихомир Генчев, който посвети видео обръщение на измамата Pulse (предаваме думите му без редакторска намеса):

“….. Това не е такса, това е обида към лоялните клиенти.

На 28 януари „Фитнес Пулс“ решиха да се „самообслужат“ от картата ми с такса от 20 евро, скрита в „Общи условия“, за която никой не ме е уведомил ясно. Били всички получили имейл за промяна на Общите Условия без никакъв, дори минимален, намек за нови такси?

И искам да бъда разбран правилно – не става дума за 20-те евро.

Проблемът е, че това не се случи само на мен. В същия ден стотици, а вероятно и хиляди други клиенти получиха тази „изненада“ без предупреждение.

Парадоксът е, че аз наистина харесвам залата на бул. „България“. Треньорите по кросфит там са изключителни професионалисти, а хората, с които тренираме заедно, са страхотна общност. Аз съм там заради тях. Но има огромна разлика между хората на терен и мениджмънта, който решава да злоупотреби с доверието ни по този начин.

Тук е и големият урок: Разбрахме по трудния начин, че директният дебит може да се превърне от удобство в капан. Даването на достъп до картата е акт на доверие, а не покана да бъркате в джоба ни, когато решите.

Във видеото говоря за бизнес етиката, за „иновациите“ на фона на студените душове през януари и защо не трябва да мълчим, когато ни третират просто като портфейли.

Вижте цялата ситуация във видеото. Някой друг от вас получи ли подобна „изненада“ този месец?….”

Думите на Тихомир се потвърждават и от TikTok потребител с малко име Николай, който също в поредица видеа описва кожодерските механизми. Аналогично изявление прави и фитнес фен с профил Asen Asenov във фейсбук https://www.facebook.com/share/v/18AuGApei6/?mibextid=wwXIfr.

В подкрепа на справедливия им гняв се присъединяват още десетки ужилени клиенти, които освен за рекетьорските такси хвърлят светлина и върху цялостната атмосфера в залите, но най-вече върху арогантното отношение на обслужващия персонал. Излишно е да казваме, че той масово е съставен от девойки, придошли от дълбоката провинция - с попфолк визия и евтини екстеншъни, но самочувствие до небесата.

Повечето от тях са горди метреси на самия Паскал Дойчев - обстоятелство, за което самите те се хвалят под път и над път. Вместо да се засрамят, че са безплатни секс играчки на един меко казано разюздан милионер (на чиито подвизи ще отделим специално място), те си позволяват да обиждат клиентите, да наричат “бедняци” всички, които откажат да им плащат рекетьорските такси и да се подиграват зад гърба на всеки, чиято визия не напомня среднощна визита в чалготеките.

Колко безумна е таксата “поддържане на уреди” говорят и самите тренировъчни съоръжения. Клиентите ги определят като твърде посредствени, морално изхабени, среден до нисък клас, които по никакъв начин не вдигат нивото на залите, камо ли да изискват допълнителен “данък”. Да не говорим, че най-редовно кардио уредите давали фира и така в иначе доволно скъпите зали клиентите били принудени да се изчакват или редуват за пътека или крос тренажор. “Там е по-голям леш и от кварталните зали”, не сдържа гнева си редовен трениращ.

Но това е само върхът на айсберга. Посетители, с които редакцията ни лично разговаря, ни увериха, че в част от съблекалните на фитнесите Pulse били монтирани скрити (или поне не достатъчно видими) камери, заснемащи жените и мъжете както майка ги е родила след тренировка или след посещение на спа-центъра. Една от посетителките разбрала за гнусотията сред като засякла две от рецепционистки те да гледат на смартфоните си в реално време преобличащи се жени и вулгарно да коментират телесните им недостатъци. “Виж й на тая увисналите ц*ци”, “Гледай оная какъв задник е отпрала” били само част от непристойните реплики, уточнявайки, че става дума за дами, които в същия момент са си вземали душ в обекта.

Другата гнусотия, която клиенти са забелязвали и дори филмирали, е мръсотията в съблекалните. Кални следи от обувки, петна от кафе по пода и дори….спринцовка в едно от шкафчетата. Най-вероятно с иглата някой фитнес маниак си е инжектирал стероиди, но присъствието на нещо подобно е безкрайно противно и носи реален риск от зарази, коментираха погнусени клиенти.

Като заговорихме за стероиди, самите треньори масово се хвалили помежду си, че дължат напомпаните си тела те на правилно хранене и тежки тренировки, а на инжекционната химия, с която се помпят. Оставаме на Вас да прецените дали си струва да поверяваме здравето и добрата си форма в ръцете на такива стероидни батки, които са преобладаващата част от инструкторите в Pulse.

Не можем да подминем с лека ръка и темата за скритата проституция, която се случвала в прехвалените фитнес студия. В нощна София вървят упорити слухове, че във фитнеса се пускали да тренират безплатно известни бръмчалки под претекст, че ще правят инфлуенсърска реклама на студията в инстаграм. В действителност обаче част от тях свидетелстват, че свободният вход им излизал не само през носа, но и през останалите дупки, защото от тях се очаквало да доставят телесни радости на Паскал и аверите му.

Вместо благодарност и дори безплатно кафе или протеинов снак след голия сеанс, Дойчев се отнасял с тях отвратително. Случвало се да ги удря, блъска, обижда и дори да ги нарича “табуретки”, свидетелстват озлочестените девойки. Досущ по маниера на популярен кръчмар, фитнес босът бил известен не само с разврата си, но и с безподобното отношение към служителките си и към нежния пол изобщо. Вулгарен, агресивен и първобитен, той изисквал от жените ласки като на порно актриси, срещу което дори една безплатна минерална вода не му се откъсвала от сърцето, цъкат с език душманите му.

Ето какво още пишат потребителите на прехвалената и откровено обирджийска верига Pulse Fitness (цитатите са директно копирани от форумите и ги публикуваме 1:1):

“….. Pulse Fitness вдигна цените, а сега и 20 евро такса от нищото. Качеството отива все по-надолу. Само на мен ли ми писна?

Вдигат цените с по ~10% на всеки 6 месеца и днес бонус. Дръпнаха ми още 20 евро годишна такса „поддръжка на салона“, при това в аванс.

А какво получаваш насреща? Зле поддържани уреди, съмнителна хигиена, интериор тип кичозен нощен клуб, еднообразна музика от онлайн радио, плюс изключително тъпи и напълно неподходящи реклами на нездравословни продукти и чалга партита.

Сериозно. Ако някой има акъл и опит, моля. Къде да се преместя….”.

“…… Преди години имаха вариант, при който, ако си член, можеш да поканиш някого за три безплатни тренировки. Като се възползвах от това чрез един приятел, който тренираше там, разбрах що за стока са Пулса. Точно както ги описа, „кичозен нощен клуб“.

А най-лошото впечатление, което ми направи, беше, че на входа те чакат няколко служителки, ала „рекрутъри“, които се опитват да направят всичко по силите си да подпишеш договор с тях, все едно си при някой мобилен оператор.

Никога няма да забравя изражението на госпожата, която се беше ангажилара с моето набиране към абонаментната секта, след като ѝ казах, че просто ще ползвам трите тренировки и нямам абсолютно никакъв интерес да подписвам договори. Погледът ѝ беше все едно е видяла плъх, по-нисше от нея същество с отвращение. Фалшивата усмивка и човешкото държание напълно отпаднаха. и всичко защото няма да успее да вземе бонус от потенциален клиент….”

“….,. Съмнителна хигиена, нормално за БГ. В единия фитнес като гледам "патроните" ако ще 15 чистачки да има мутро-чалгарите на възраст 50+ са просто гнусни. /Пълно е с такива/

Уредите са им доста нисък клас пък се пишат "Премиум" което е смешно и жалко...

Интериора наистина е в стил Мутро-Барок с елементи на цигански кючеци...

Рекламите...да /повечето на свързани фирми и "играчи"...

Договорите са ужасни, и Ви препоръчвам да си го четете целия договор...защото ще останете в шок.

това с 20 Евро такса какво е? Мен не са ми ги взели още...??….”

В следваща статия по темата очаквайте ужасяващи разкрития за бизнес империята на Паскал Дойчев, някои от не особено моралните му и законни хобита, както и още мнения на прецакани клиенти.

Източник: crimesbg.com