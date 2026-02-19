Над един млн.законни оръжия: коя европейска страна държи рекорда

Поляците продължават да се въоръжават

Броят на законно притежаваните огнестрелни оръжия в Полша за първи път надхвърли 1 милион, според най-новите данни, представени от полската полиция.

През 2025 г. Полша е издала рекордните 50 700 разрешителни за оръжие, с което общият брой на регистрираните огнестрелни оръжия в ръцете на цивилни лица за първи път надхвърля 1 милион, според статистическите данни на полицията.

Към края на миналата година броят на активните разрешителни достигна 411 769, което е повече от двойно в сравнение с 192 819, регистрирани през 2015 г. Броят на оръжията в ръцете на цивилни лица се е покачил до 1 037 778, което е увеличение с повече от 107 000 в сравнение с 2024 г., пише Euronews.

Разрешителните за колекционери са съставлявали най-голямата част от заявленията през 2025 г., с 21 071 решения. Разрешителните за спортни цели са на второ място с 17 601, следвани от 7254 разрешителни за лична защита.

Ръстът в собствеността е започнал през 2022 г., когато са издадени 37 402 нови разрешителни в сравнение с 19 939 през предходната година. Полските стрелбища отчитат рязък ръст на посетителите в седмиците след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари същата година.

Въпреки увеличението, Полша има приблизително 2,5 огнестрелни оръжия на 100 жители, което е най-ниската ставка в ЕС, според данни от 2017 г. на Small Arms Survey. Финландия е начело в блока с 32,4 оръжия на 100 души, следвана от Австрия с 30 и Кипър с 29,1.

Критиците призовават за реформа на системата за издаване на разрешителни

Дариуш Лоранти, бивш полицейски началник във Варшава, който е работил по случаи на криминален тероризъм и убийства, заяви, че настоящата система концентрира прекалено много власт в една единствена агенция.

Той предложи официалната правомощност за вземане на решения да се прехвърли от полицията към гражданската администрация, като губернаторите издават разрешителни чрез административни процедури, които включват както мнението на полицията, така и участието на гражданите. Административните решения могат да бъдат оспорени в съда.

Лоранти заяви, че притежаването на оръжие променя фундаментално поведението, предимно чрез по-голяма отговорност. Полското законодателство строго забранява носенето или притежаването на оръжие под въздействието на алкохол.

Лоранти призова и за по-стриктни психиатрични оценки, като заяви, че на всеки, който показва симптоми на депресия, трябва да се забрани притежаването на оръжие.

Според Лоранти, широко разпространеното мнение, че поляците се въоръжават поради страх от конфликт с Русия, не отразява реалността.

„Това е заблуда. Много малка част от хората имат тази заблуда“, каза той. „Всъщност причината е, че хората се страхуват от увеличаване на престъпността в широк смисъл“.

Той посочи грузинските престъпни групи като особена причина за безпокойство, като каза, че те са по-склонни да нападат полски граждани, отколкото украински.

Полша 2050, центристка партия в управляващата коалиция, внесе законопроект през октомври 2025 г., който изисква задължителни редовни медицински и психологически прегледи за всички притежатели на разрешителни за оръжие, включително ловци.

Съгласно предложението, хората до 70-годишна възраст ще представят сертификати на всеки пет години, за да поддържат валидни разрешителни, а тези над 70 години – на всеки две години. Колекционерите и историческите възстановчици, чиито оръжия не представляват пряка заплаха, ще бъдат изключени.

Ловната общност се противопостави на мярката, а предишна подобна инициатива, засягаща само ловците, беше отхвърлена от парламента на първо четене.

Общественото обсъждане на проекта остава отворено, като всеки гражданин може да подаде мнение.

В САЩ има приблизително 120 огнестрелни оръжия на 100 жители, което прави оръжията около седем до осем пъти по-достъпни, отколкото в Европейския съюз.

Правото на притежание на оръжие е заложено във Втората поправка на Конституцията на САЩ, което е допринесло за относително либерални закони за оръжията в много щати. Регулациите на ЕС като цяло са по-ограничителни и варират значително между държавите членки.

Процентът на убийствата с огнестрелно оръжие в САЩ е значително по-висок от средните стойности в ЕС, като в някои европейски страни той е десетки пъти по-нисък от нивата в САЩ.

