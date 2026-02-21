БАРЕКОВ, друсан на куче: Готов съм да пиша статии срещу кристали (БРУТАЛНО ВИДЕО)

Брутален клип показва тежката наркотична зависимост на Николай Бареков и моралното дъно, което той и жена му Мария Календерска копаят ежедневно. Той вече се завъртя в социалните мрежи и предизвика присмех и погнуса сред потребителите.

Сатирично видео, разпространено в социалните мрежи разказва за упадъка на един бивш пишман журналист и провален политик, готов за жълти стотинки и няколко пакетчета съмнителен бял прах да оближе подметките на всеки политик или олигарх.

Музикалният фон на пародийното филмче е озвучен от хита на рапърите 100 Кила и Криско “Падат бучки от носът ми”, а сменящите се кадри показват множеството превъплъщения на Дудука.

Той първо е в студиото на популярен подкаст, където моли водещия да спре камерата за да удари една линия преди предаването. После обективът пренася зрителя в битието на последната му официална конкубинка Мария Календерска, показана като магистрална жрица, кълчеща поувехнали телеса на витрина с червени фенери, а противни старчоци я лигавят за пари.

“Поръчах жена си от “ало.бг. Там има всичко - от стари хладилници до нейна обява. Така се запознахме”, признава той в клипа докато майката на четири от децата му го дарява с чифт еленови рога.

Кадрите, макар и плод на творческа хрумка, могат спокойно да минат за автобиографични, кълнат се пожелали анонимност журналисти и бивши негови съратници в политиката:

“….. Бареков и жена му Мария Календерска бяха на черешата почти всяка вечер, когато движех в компанията им. Именно любовта към наркотиците, алкохола и сексуалните оргии ги събраха. От стаята им се чуваха всевъзможни крясъци и викове на екстаз, неадекватни писъци и всякакви други щуротии.

Май оргиите са били многочленни. В състояние на наркотичен транс Бареков изобщо не гледал къде и в кого си го вкарва. В някои случаи се озовавал върху мъже и на сутринта изобщо не помнел какви ги е вършил. В същото време на дивана до него по четирима-петима се изреждали на пияната му и надрусана жена….”, не пестят откровения хора от гилдията.

Секунди по-късно, след като неизвестните автори на клипа изкарват в близък план обилно напудрения нос на Бареков, го виждаме как той лежи в наркотичен амок на мръсна градска пейка, а около него разхвърляни се въргалят атрибутите на незаконното му хоби. В подобна поза го виждаме и заспал в асансьор, сред противна купчина боклуци, които чистачката с погнуса мете.

Сюжетът също не е изсмукан от пръстите на криейтив тима, а по всяка вероятност почива на спомени от очевидци. Ето какво разказа един от някогашните му дрОгари в нощния живот, който уточни, че е готов да потвърди казаното и пред компетентен орган:

“……. След като профука всички милиони, натрупани от ограбването на българския народ, той затъна до неузнаваемост. Според очевидци Бареков е един от заклетите наркомани по нощните клубове, които обикалят и се молят за дрога на дилърите. Неведнъж се е сдобивал с амфетамини по нощните клубове, но тъй като няма търпение да ги погълне на мига, често е осъмвал по обществените тоалетни.

Барека е намиран от чистачките на нощни заведения в унизителни пози, неприсъщи за един уважаващ себе си човек. Много пъти са го намирали да спи надвесен над тоалетната чиния, с повръщано около себе си. Така се получава, когато прекалиш с амфетамините и организмът ти откаже да усвои цялата отрова, която се опитваш да му доставиш….”, разказва сеирджията.

Друг бивш авер допълва: “Беше жалка гледка, не можех да повярвам, че е той. Беше целият в повръщано и спеше на пода. Трябва да се радва, че е жив". Според него Ники бил с толкова увреден мозък от дрогата, че се вживявал в ролята на Елвис Пресли, който умря в тоалетна на нощен клуб, наквасен до козирката с наркотици. Проваленият журналист дори се хвалел, че осъмва по тоалетните, защото прилича на Краля на рока. Нищо че не може да стои на краката си повече от час….”, не крият отвращението си хора, сблъсквали се с него.

Може би един от най-правдивите кадри във видеото показват Дудука като окъсан просяк на жълтите павета, държащ табела с надпис: “Готов съм да пиша статии срещу кристали”.

Картината не е много далеч от обективната реалност, т.к. той отдавна не получавал заплащане за малоумните си статуси и клеветнически твърдения в сайтчето, което списва. Въпреки, че се изрежда да ближе подметки и задни части на избрани от него политици, възнаграждение за усилията си така и не получавал. Пословични били молбите му към хората на Доган през 2024 г. След като плонжираше и падаше по шкембак пред бившите сараи в защита на баш дерибея и кликата му, Дудука се бил примолил за някой лев, т.к. умирал от глад. На което от АПС му казали: “Пари нямаме, но ще те направим кандидат за депутат”. Разбира се го сложиха в тотално неизбираема листа, а след изборите му духнаха под опашката, ехидничеха ефендитата пред наши репортер.

Колко още от подвизите на Бареков и жена му са филмирани, гледайте в бруталното видео, което вече разцепи социалните мрежи.

https://www.facebook.com/reel/1411726813773015/

Източник: crimesbg.com