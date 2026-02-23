РАЗКРИХА СЕ! Ето кои ППДБ депутати НЕ ГЛАСУВАХА списъка с педофили да стане публичен (СКАНДАЛНИ ДОКУМЕНТИ) Надежда Йорданова, Асен Василев, Бойко Рашков и Венко Сабрутев се направиха на разсеяни и не участваха във вота https://crimes.bg/vodeshha-tema/razkriha-se-eto-koi-ppdb-deputati-ne-glasuvaha-spisaka-s-pedofili-da-stane-publichen-skandalni-dokumenti-3/185656 Crimes.bg

“Почти цялото парламентарно лоби, покровителствало сектата от Петрохан отказа да гласува предложенията за разкриване на педофилите в България. Тези хора вече дори не се крият на чия страна са”. Това заяви народен представител, пожелал анонимност, по повод скандалното неучастие на ключови фигури от ППДБ в гласуването на поправките в Закона за закрила на детето.

Разпечатка от деловодството на Народното събрание показва, че по време на дебатите и последвалото гласуване на предложението, дошло от “Възраждане” данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични, част от ППДБ са се направили на разсеяни и не са натиснали нито едно копче на пулта.

Сред тях са Асен Василев, Бойко Рашков, Венко Сабрутев, Надежда Йорданова и Явор Божанков, сочи справката. Още по-скандалното е, че част от тези хора са били в зала и са гласували както по предходните, така и в следващите точки от дневния ред. Което поражда обосновано предположение, че отказът им да вземат отношение точно по най-наболялата тема за обществото, касаеща пълното разобличаване на всеки извратеняк, гаврил се сексуално с невръстни дечица, не е случаен.

Припомняме, че Надежда Йорданова носи съществена отговорност за трагедията, т.к. точно докато е била министър на правосъдието, сектантското НПО на Ивайло Калушев е получило светкавично вписване, въпреки купищата юридически неизправности при регистрацията. Бойко Рашков пък е отговорен за издаването на разрешителни за множеството бойни оръжия, намерени в хижата. Докато беше вътрешен министър той е разпоредил закриване на районното полицейско управление в Годеч, което по онова време е отговаряло за района, окупиран от гей-рейнджърите. Асен Василев, който публично опита да защити психопатите-самоубийци и насъска пиарите си срещу журналистите на “Свободно слово”, дошли да му зададат остри въпроси, пък докато е бил финансов министър не е проверил финансовите бакии на Калушев и купищата неизправности в отчетите им. Това е ставало по време, когато техния кмет Васил Терзиев и финансовата донорка на ППДБ Саша Безуханова са изливали солиден кеш поток към НПО-то.

За да не бъдем обвинени в пристрастност, прилагаме списък от депутатите, отказали да гласуват за разкриване на педофилите:

1. АНДРЕЙ ЦЕКОВ (гласувал в залата преди тази точка)

2. АСЕН ВАСИЛЕВ (гласувал в залата след тази точка)

3. БОГДАН БОГДАНОВ (гласувал в залата преди и след тази точка)

4. БОГОМИЛ ПЕТКОВ (гласувал в залата преди и след тази точка)

5. БОЙКО РАШКОВ (само се е регистрирал в залата за деня)

6. ВЕНКО САБРУТЕВ (гласувал в залата преди и след тази точка)

7. ДЖИПО ДЖИПОВ (гласувал в зала преди и след тази точка)

8. ИВАЙЛО ШОТЕВ (гласувал в зала след тази точка)

9. КРИСТИНА ПЕТКОВА (гласувала в зала преди и след тази точка)

10. НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА (гласувала в зала преди и след тази точка)

11. ПЕТЪР КЬОСЕВ (гласувал в зала преди и след тази точка)

12. ТАТЯНА СУЛТАНОВА (гласувала в зала преди тази точка)

13. ЯВОР БОЖАНКОВ (гласувал в зала преди и след тази точка)

Въпреки тенденциозната скатавка на ППДБ, част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия ще бъдат публични, реши парламентът с пълно единодушие на 19 февруари (четвъртък).

Националният регистър предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията. По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.

Публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия е безплатен, приеха още депутатите.

Цвета Рангелова от "Възраждане" обясни защо е необходимо регистърът на педофилите да бъде публичен. Не само че не трябва да пазим анонимността на осъдените за педофилия, нещо повече - всички трябва да знаят кои са педофилите, които се разхождат между нас, заяви тя. От изслушването миналата седмица във връзка със случая "Петрохан“ установихме, че институциите в България не работят, институциите, които са призвани да закрилят правата на децата, бездействат, те са едни чиновници, които администрират постъпилите сигнали при тях. Ето защо се налага родителите сами да пазят децата си, допълни Рангелова.

Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") приветства тази поредна стъпка в борбата с педофилията и отбеляза, че по тази основна тема в обществото не трябва да се разделят по парламентарни групи и цветове. Този бич ескалира в последните няколко години, наблюдаваме все повече и все по-дръзки престъпления, извършвани срещу малолетни и непълнолетни, и трябва да вземем мерки срещу това, коментира той. Цяла мрежа неправителствени организации е впрегната в борбата срещу традиционното българско семейство и всички ние трябва да дадем отпор, заяви Хамид.

Източник: crimesbg.com