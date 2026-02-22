Виктор Папазов: Има вероятност до три години да видим крах на еврозоната

„Еврозоната е конструкция без бъдеще и в следващите две-три години Европа може да стане свидетел на нейния разпад". Това заяви икономическият съветник на „Възраждане" и създател на Българска фондова борса Виктор Папазов по време на международната конференция „Консервативната революция в Европа", организирана от френската патриотична организация Patriots Network, на която „Възраждане" беше официален домакин.

Папазов взе участие в панела „Еврото и бъдещето на еврозоната", заедно с икономиста Харалд Вайел от Германия и Ека Сепашвили от Грузия.

„Моето лично мнение е, че поради сбъркания модел на еврозоната и това, че еврото беше наложено като средство за политическа интеграция, конструкцията му е грешна и в крайна сметка няма бъдеще", заяви Папазов.

Той подчерта, че вече са видими сериозни пукнатини между държавите членки: „Виждаме, че никоя страна от ЕС вече не иска да влиза в еврозоната. България беше набутана насила на база на фалшифицирани данни", каза икономическият съветник на „Възраждане".

Той отправи остра критика към българските управляващи: „Българското правителство и управниците ни не служат на интереса на България, а на чужди интереси. През последните две години бяха нарушени законът и Конституцията - не беше допуснат референдум", подчерта Папазов.

Според него в следващите години страната ни ще понесе тежки последици: „В следващите няколко години, в които ще станем свидетели на разпадането на еврозоната, България ще трябва да плати високата цена за това", предупреди той.

Папазов обясни, че напускането на еврозоната е почти невъзможно като политическо решение. „Теоритично, напускането може би е възможно, но на практика е изключително трудно. То е толкова скъпо и болезнено, че никой не е готов да плати политическата цена. Затова не вярвам, че някой ще напусне доброволно. Разпадът ще бъде резултат от поредица погрешни решения на Европейската комисия и брюкселските чиновници", заяви той и изтъкна като ключов риск задлъжнялостта на големи икономики: „Много е вероятно страни като Франция и Италия да изпаднат в сериозна криза. Или няма да успеем да ги спасим, или спасението ще бъде временно и на цената на огромно печатане на пари, което означава много висока инфлация. Това в крайна сметка отново ще доведе до разпад", каза Папазов.

„Със замразяването на суверенните активи на Русия Европа показа колко ненадеждно и несигурно място е за инвестиции, по политически причини във всеки момент могат да ти замразят или дори конфискуват активите", посочи Папазов.

В заключение той прогнозира мрачно бъдеще за еврозоната: „Ние сме в състояние на предизвестена катастрофа. Икономиката е инерционна система и ще е нужно време, но според мен в следващите две-три години ще станем свидетели на краха на еврозоната", заяви Папазов, като допълни, че мнозинството българи все още не осъзнават колко негативно ще се отрази членството в еврозоната върху бъдещето на страната.