Расте броят на изоставените деца до 3-годишна възраст у нас

С всяка изминала година расте броят на децата до 3-годишна възраст, настанени в приемни семейства. Към края на миналата година те са 516, а до края на септември тази година бройката им нараства до 548 деца, предаде репортер на БГНЕС.

Настаняването извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при роднини или близки, в приемно семейство, или в дом за резидентна грижа, се предприема само като крайна мярка, обяснява социалният министър Борислав Гуцанов.

Резидентна грижа (т.е. настаняването на дете в дом) за деца под 3-годишна възраст не е разрешено, освен ако детето не е с трайни увреждания и има нужда от постоянно медицинско наблюдение или медицинска помощ. До края на 2024 г. в такива социални услуги за резидентна грижа за деца с увреждания са настанени 14 деца до 3-годишна възраст, а до края на септември 2025 г. са настанени 13 деца.

В момента в държавата функционират два дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, и които са за настаняване на деца с много тежки увреждания, които изискват постоянна медицинска грижа. В такива домове са настанени 40 деца до 3 г. в до края на 2024 г., а през тази година те са 33.

Расте и тенденцията за настаняване на деца до 3 г. в семействата на близки и роднини. Въпреки че държавата прилага мерки за закрила в семейната среда с цел превенция на изоставянето – като осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ, към края на 2024 г. 136 деца са настанени при роднини и близки. До края на септември тази година броят на такива деца скача на 144. I БГНЕС