Повече жени влизат в новото Народно събрание

57 от избраните депутати в новото Народно събрание са жени, сочи справка на ФОКУС. Това се явяват 24% от всички 240 народни представители.

Информация от сайта на Народното събрание показва, че в действащия към момента 51-ви парламент участват 55 жени, което значи, че броят на дамите в Народното събрание нараства с 2.

Най-много дами влизат от първата партия, чиито депутати заемат и най-много места - "Прогресивна България", а от 12-те новоизбрани депутати на "Възраждане" в Народното събрание депутатско място заема само една жена и това е Искра Михайлова, която влиза от 27 МИР - Стара Загора.

От цели 10 от областите в България изобщо не влизат жени депутати от нито една политическа партия. Това са 6 МИР Враца, 7 МИР Габрово, 10 МИР Кюстендил, 14 МИР Перник, 15 МИР Плевен, 18 МИР Разград, 20 МИР Силистра, 22 МИР Смолян, 28 МИР Търговище, 31 МИР Ямбол.

Най-младият депутат в новото Народно събрание също е дама - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ.

Женското присъствие в политиката става все по-осезаемо през последните години, включително и у нас. Към сегашния момент освен първата жена президент в страната ни Илияна Йотова, на ръководни позиции са и редица дами част от Министерски съвет, както и преседатели на висши съдебни институции, а само преди дни страната ни записа в историята и първото име на жена и.ф. главен прокурор в лицето на заместника на Борислав Сарафов Ваня Стефанова.

Данните на Евростат от 2025 г. показват, че жените заемат около една четвърт от местата сред законодателите в България - с близо 5,5 процентни пункта повече спрямо 2015 г.

