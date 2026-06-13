Кандев хвърлил оставка след жесток скандал с Иван Демерджиев

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо подаде оставка във фейсбук след жесток словесен сблъсък с вътрешния министър Иван Демерджиев. Министър Иван Демерджиев обвинил Кандев, че е допуснал бягството на боса на украинската корпорация КУБ - Олег Невзоров. Припомняме, че предприемачът избяга на 28 май, часове преди акция на МВР, ДАНС и жандармерията във Варна. Главният секретар на свой ред отвърнал, че няма законно право за арест, а незаконно задържане би предизвикало дипломатически скандал. Според слуховете Кандев напуска длъжността, за да участва в изборите като вице на Андрей Гюров.

Той стана временен главен секретар при министър Емил Дечев, като преди това е бил аташе в Сърбия и директор на МВР в Благоевград. Премиерът Андрей Гюров го избра за постоянен главен секретар на МВР. Георги Кандев придоби популярност с акции срещу купуването на гласове. Тази подкрепа осуети неговата смяна, когато Румен Радев стана премиер и назначи Иван Демерджиев.

Преди назначаването си Иван Демерджиев се възмути, че Георги Кандев и Емил Дечев са заминали за САЩ. Твърди се, че представители от САЩ са лобирали за полицая. След идването на Иван Демерджиев изявите на главния секретар на МВР бяха ограничени и той беше изолиран от акции на ГДБОП. Вицепрезидентът Илияна Йотова е подкрепяла Георги Кандев, но той и Андрей Гюров се очертават като нейни конкуренти за изборите.

Източник: Уикенд