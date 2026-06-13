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Кандев хвърлил оставка след жесток скандал с Иван Демерджиев

Вътрешният министър нахокал главния секретар на МВР за бягството на боса на КУБ Олег Невзоров от България

https://crimes.bg/vodeshha-tema/kandev-hvarlil-ostavka-sled-zhestok-skandal-s-ivan-demerdzhiev-3/194356 Crimes.bg
Iva Ivanova
70
Кандев хвърлил оставка след жесток скандал с Иван Демерджиев
Iva Ivanova
70

Вътрешният министър нахокал главния секретар на МВР за бягството на боса на КУБ Олег Невзоров от България

 

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо подаде оставка във фейсбук след жесток словесен сблъсък с вътрешния министър Иван Демерджиев. Министър Иван Демерджиев обвинил Кандев, че е допуснал бягството на боса на украинската корпорация КУБ - Олег Невзоров. Припомняме, че предприемачът избяга на 28 май, часове преди акция на МВР, ДАНС и жандармерията във Варна. Главният секретар на свой ред отвърнал, че няма законно право за арест, а незаконно задържане би предизвикало дипломатически скандал. Според слуховете Кандев напуска длъжността, за да участва в изборите като вице на Андрей Гюров.

Той стана временен главен секретар при министър Емил Дечев, като преди това е бил аташе в Сърбия и директор на МВР в Благоевград. Премиерът Андрей Гюров го избра за постоянен главен секретар на МВР. Георги Кандев придоби популярност с акции срещу купуването на гласове. Тази подкрепа осуети неговата смяна, когато Румен Радев стана премиер и назначи Иван Демерджиев.

Преди назначаването си Иван Демерджиев се възмути, че Георги Кандев и Емил Дечев са заминали за САЩ. Твърди се, че представители от САЩ са лобирали за полицая. След идването на Иван Демерджиев изявите на главния секретар на МВР бяха ограничени и той беше изолиран от акции на ГДБОП. Вицепрезидентът Илияна Йотова е подкрепяла Георги Кандев, но той и Андрей Гюров се очертават като нейни конкуренти за изборите.

Източник: Уикенд

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