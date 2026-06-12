София с нова дигитална платформа за проследяване на качеството на въздуха в реално време https://crimes.bg/vodeshha-tema/sofiya-s-nova-digitalna-platforma-za-prosledyavane-na-kachestvoto-na-vazduha-v-realno-vreme/194392 Crimes.bg

Данните за качеството на атмосферния въздух в София вече са достъпни в реално време чрез нова интерактивна онлайн платформа, съобщиха от Столичната община.

С новата функционалност на официалния сайт гражданите могат да следят актуалните измервания от петте автоматични станции за мониторинг, управлявани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.

До момента информацията за качеството на въздуха беше достъпна основно чрез двете електронни информационни табла, разположени при пл. „Орлов мост" и на кръстовището на ул. „Московска" и ул. „Г. С. Раковски". С новата дигитална система достъпът до данните се разширява значително, като те вече са налични онлайн в удобен и визуален формат.

Платформата е достъпна чрез сайта на Столичната община и предоставя интерактивни графики, които показват моментното състояние на въздуха във всяка от точките за мониторинг. Под всяка графика е визуализиран и Индексът за качеството на въздуха (AQI), който дава лесна и интуитивна оценка на текущите нива на замърсяване.

От общината посочват, че нововъведението е част от усилията за по-голяма прозрачност, дигитализация и подобряване на екологичното управление, базирано на данни. Решението е вдъхновено от международен обмен на добри практики, насочен към по-достъпно и разбираемо представяне на екологична информация за гражданите.

София продължава да развива своите дигитални услуги с цел предоставяне на по-надеждна и леснодостъпна информация за околната среда и подобряване качеството на живот в града