Украинската посланичка Олеся Илашчук била таен съдружник в незаконния град край Варна

Украинската посланичка Олеся Илашчук е свързвана с ключова роля около изградения незаконен жилищен комплекс край Варна в местността Баба Алино, реализиран от строителната корпорация КУБ, чийто ръководител е Олег Невзоров. В района до Златни пясъци и Аладжа манастир са построени 104 сгради върху около 100 декара, разпределени в 36 имота, без издадени разрешения за строеж и без документи за инфраструктура. За разчистването на терена са изсечени хиляди дървета, а достъпът до обекта е бил ограничаван.

В операцията се включват МВР и общински структури, които извършват арести на над 30 души, сред които украински и молдовски граждани, и въвеждат полицейско присъствие за спиране на строителството. Преди това проверки на различни институции са били възпрепятствани от охрана на компанията. По същото време са издадени заповеди на ДАНС за мерки срещу бизнес фигури, включително изгонване от страната, които по-късно са били отменени.

Има и подозрения за упражнен натиск, корупционни схеми и искане на 2,8 милиона лева под формата на по 20 000 лева за всяка от 104 сгради, както и прехвърляне на имоти. Заместник-кмет Диан Иванов е посочен като участник в комуникация със собственици на КУБ и впоследствие свидетелства пред антикорупционни органи. Припомняме, че през2025 г. кметът Благомир Коцев бе арестуван и задържан в продължение на пет месеца. След това той бе освободен под гаранция, а случаят и до днес продължава да е предмет на политически и съдебни спорове.

