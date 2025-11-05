От 1 декември няма кой да чисти боклука и снега и в столичния квартал "Подуяне" Кметът на района Кристиян Христов съобщи, че очаква сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици https://crimes.bg/vodeshha-tema/ot-1-dekemvri-nyama-koy-da-chisti-bokluka-i-snega-i-v-stolichniya-kvartal-poduyane-3/176717 Crimes.bg

От 1 декември столичният район "Подуяне" остава без изпълнител, както на сметопочистването, така и на снегопочистването, съобщи кметът на района Кристиян Христов във Фейсбук. В същата ситуация ще изпаднат и още два големи столични района - "Изгрев" и "Слатина".

Това става заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването.

Христов очаква сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени, пише още кметът на района.

Кристиян Христов допълва, че в следващите дни ще оповести план, който да облекчи ситуацията.

Заедно с общинските съветници от Спаси София вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които две за район "Подуяне"), както и подготвяме доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите, пише още районният кмет.

Той добави, че разчита на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета на София Васил Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет.

"Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период", заключва Христов.

По-рано днес на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бяха публикувани две жалби за новите процедури по почистването на пет района в столицата.

Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната от жалбите е с подател консорциум "Чистота Средец" срещу решението за почистване на зона 3, която включва районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", а другата е с подател консорциум "Почистване Триадица" и е срещу решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за почистването на зона 6 ("Люлин", "Красно село") и възлагането на района на общинското дружество "Софекострой".

Източник: dir.bg