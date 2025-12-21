Излезлият предсрочно от сръбски затвор Сретан Йосич на два пъти поръчва убийството на Бойко Борисов Балканският крал на кокаина стои зад екзекуциите на Васил Илиев, Поли Пантев, и Димата Руснака https://crimes.bg/vodeshha-tema/izlezliyat-predsrochno-ot-srabski-zatvor-sretan-yosich-na-dva-pati-porachva-ubiystvoto-na-boyko-borisov-3/180727 Crimes.bg

Най-опасният сръбски мафиот Сретан Йосич, коронован като „Краля на кокаина на Балканите“ и глава на престъпен клан за поръчкови убийства, действащ в цяла Европа, от миналата седмица е свободен гражданин, след като на 10 декември Апелативният съд в Белград постанови предсрочното му освобождаване от Централния затвор в Задова.

Сретан Йосич изтърпяваше 15-годишна присъда в родината си като поръчител на убийството на сръбския гангстер Горан Марянович - Гогси Бобмаш, а проблемите му с правосъдието започнаха от България през далечната 2002 г., когато беше арестуван в София при акция на НСБОП, разпоредена от Бойко Борисов, който тогава беше главен секретар на МВР.

Оттогава Йоца Амстердама изкара в арестите и затворите цели 23 години, а родните служби за сигурност и до ден днешен го третират като изключителна заплаха за живота на Бойко Борисов.

По ирония на съдбата, новината за предсрочното излизане на Сретан Йосич от затвора дойде в деня, в който лидерът на ГЕРБ принуди кабинета на премиера Росен Желязков да подаде оставка заради избухналите масови протести в София и в цялата страна.

Заради многократно постъпвали през година в родните служби сигнали, включително и от партньорски разузнавателни централи, че Сретан Йосич е подготвял убийството на Бойко Борисов с цел отмъщение, лидерът на ГЕРБ е поставен под постоянна охрана, а НСО още от далечната 2003 г.

Твърди се, че през годините са разкрити и осуетени в зародиш три опита за ликвидирането на Бойко, като първият е от далечната 2004, когато мократа поръчка е възложена на хърватска банда килъри, ръководени от Роберт Матанич. Хърватските наемници на Йоца Амстердама обаче са погнати от родните служби за сигурност през есента на 2004 г. след дълга серия на зрелищни мафиотски екзекуции в София - повечето се спасяват с бягства в Сърбия и в Турция, а неколцина, сред които Иван Може, все пак са задържани у нас. Впоследствие Иван Може, обвинен като извършител на убийствата на разстреляните с картечен пистолет в букмейкърски пункт на 31 август 2004 г. в „Княжево“ бандит Асен Петров - Шаки и полицая от шесто РПУ Кирил Живков, беше оправдан от съда, но докато чакаше родните съдебни власти да му върнат паспорта, за да се прибере в родината си, изчезна безследно след среща с Йосиф Йосифов – Костинбродския в ресторант „Сливнишки герой“ на 23 февруари 2007 г. Дни по-късно отрязаната глава на убиеца Иван Може е намерена в района на село Туден, но МВР така и не успя да докаже, че килърът от Хърватия е ликвидиран от Йоско Костинбродския като отмъщение за убийството на дясната му ръка Шаки.

През 2012 г., след като МВР разби бандата за поръчкови убийства „Килърите“, ръководена от Петър Стоянов – Сумиста и търновския лихвар Георги Вълев, стана известно, че Сретан Йосич й е възложил екзекуцията на Бойко Борисов. Защитени свидетели разказаха, че сръбският крал на кокаина е поискал смъртта на тогавашния премиер на България от дома си в белградския квартал „Дедине“, където е бил въдворен под домашен арест. Мократа поръчка за Бойко е поверена на „Килърите“ чрез Янко Попов – Туцо от Самоков, който през 90-те години на миналия век е укривал в къщата си на Боровец международно издирвания Сретан Йосич.

Туцо и Йоца Амстердама са близки приятели и до днес, а Краля на кокаина дори е кумувал на сватбата на самоковския бандит.

Роден през 1962 г. в село край Белград, Сретан Йосич напуска Сърбия през 1984 г. и се установява в Нидерландия, където с други представители на сръбската организирана престъпност сформира банда за международен трафик на дрога и влиза в гангстерска война за контрол на наркопратките от Южна Америка, влизащи в Европа през пристанището в Ротердам. През 1987 г. е арестуван в Амстердам по подозрение за трафик на кокаин и убийство, но по-късно успява да избяга от затвора. Връща се в Сърбия през 1992 г. и става част от най-близкото обкръжение на Желко Ражнатович - Аркан, който ръководи паравоенния отряд „Тигрите“ със задкулисната подкрепа на сръбския диктатор Слободан Милошевич.

През 1994 г., месеци след края на войната в Хърватия, няколко сръбски гангстери, доказали лоялността си към Слободан Милошевич, се установяват в България, за да се включат активно в бизнеса с контрабанда на горива, алкохол, цигари и захар за ембаргова Югославия. Сред белградските мафиоти е и Сретан Йосич, който от началото на престоя си ползва фалшиви документи за самоличност. Йоца Амстердама притежава карта на сътрудник на сръбските спецслужби и неограничени контакти с „правилните хора” в България.

В средата на 90-те в България Йосич работи съвместно с Миладин Сувайджич - Джура Мутави, Бранислав Лаинович - Дуги и още няколко сръбски гангстери. Бандитите се коалират с различни родни групировки, но целите им са идентични - изкарват десетки милиони от контрабанда, а немалка част от парите отиват за клана Милошевич.

В бизнеса с контрабандните доставки на петрол, захар, оръжие и техника за Югославия излишни се оказват Иво Карамански и босът на ВИС Васил Илиев. Първият влиза за дълго в ареста, а на 25 април 1995 г. основателят на борческата групировка е застрелян от наемни убийци в мерцедеса си на път към своя ресторант „Мираж“ в софийския квартал „Емил Марков“. Твърди се, че убийството на Васил Илиев е организирано от Йоца който докарва наемни убийци от родината си да свършат мръсната работа по молба на боса от СИК Милчо Бонев - Бай Миле.

Според данни на родните служби за сигурност допреди да бъде арестуван в София през 2002 г. по искане на властите от Нидерландия, Сретан Йосич ръководи задкулисно от България международен канал за трафик на кокаин и синтетични наркотици, изнася контрабандно оръжия за Африка, използвайки лиценза на оръжейния търговец Николай Гигов. В петролния бизнес Йоца е партньор на Бай Миле и Младен Михалев - Маджо.

През април 2002 г. при спецакция на НСБОП в близост до столичния площад „Възраждане”, разпоредена и ръководена от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов, Сретан Йосич е арестуван като издирван с червена бюлетина на Интерпол от 2000 г. и по обвинения за организатор на множество поръчкови убийства.

Броени седмици след като е задържан в София и очаква екстрадиция в Нидерландия, Сретан Йосич опитва да издейства бягството си и от ареста в България, но то е осуетено. И до днес се мълви, че тогава съратниците на Йоца Амстердама са платили 3 млн. долара на шефа на баретите Филко Славов, за да организира бягството му. След като планът пропада, един от посветените в схемата – Алексей Петров, оцеля в атентат пред басейна „Спартак“. Има версия, че неуспешното покушение е било отмъщение за несвършената работа на Сретан Йосич и че за провалилата се екзекуция са били използвани бивши барети, работещи като охранители на Васил Божков - Черепа.

През лятото на 2002 г. Сретан Йосич напусна България с чувал на главата и с белезници на ръцете и краката, за да се озове в ареста в Нидерландия. Оттам пък го екстрадираха в Сърбия, а Краля на кокаина беше поставен за постоянно под полицейско запрещение в дома си.

Този период беше белязан от серия мафиотски убийства с печата „Сретан Иосич“. Първо беше ликвидиран наркобосът Поли Пантев, застрелян във фоайето на 5-звезден хотел на остров Аруба на 9 март 2001 г.

Мафиотското убийство на Поли Пантев е заради кражбата на 600 кила кокаин, задигнати от хора на сикаджията малко след като влизат в България и преди да бъдат изнесени на запад от Калотина. Дрогата е собственост на южноамерикански картел, партниращ си с кримиструктурата на Сретан Иосич. За показното убийство на Поли Пантев са заподозрени словенците Раданович и Пипунович, част от кримиструктурата на Сретан Йосич. Словенците изчезват вдън земя след екзекуцията на Пантев и до ден днешен не са открити от полицията. Смята се, че и те са отдавна ликвидирани.

Според данни на родните служби за сигурност дори след залавянето на Сретан Йосич в България и екстрадицията му в Сърбия балканският крал на кокаина взима активно участие в избухналата гангстерска война в групировката СИК, осигурявайки наемни убийци на крилото около Милчо Бонев - Бай Миле и Младен Михалев - Маджо, които воюват с братята Красимир и Николай Маринови - Маргините.

Твърди се, че килъри, осигурени от Йоца Амстердама, ликвидират Евгени Стефанов - Женята, разстрелян пред фитнес център в София, както и Димитър Христов - Митко Малкия. Той е застрелян заедно с тримата си охранители в заведение в „Студентски град” от наемни убийци, преоблечени като попове.

Сръбско-хърватската група килъри на Сретан Йосич е ръководена от Робърт Матанич и брат му Лука, които през есента на 2008 г. бяха обвинени, а впоследствие арестувани и осъдени за бомбения атентат срещу хърватския журналист и издател Иво Пуканич. Разследването в Хърватска установи, че поръчковото убийство е организирано от дясната ръка на Сретан Йосич - Слободан Джурович, който се сдоби с присъда от 23 години затвор. В съдебния процес обаче не бяха открити доказателства, че Сретан Йосич е пряко замесен в екзекуцията на Иво Пуканич и обвиненията срещу най-опасния жив сръбски мафиот бяха свалени.

Смята се, че осъденият на 35 години затвор в Хърватия Роберт Матанич е физическият убиец на Дмитрий Минев - Димата Руснака, който на 23 октомври 2004 г. беше застрелян от снайперист, докато пирува в заведение на бул. „Витоша“. Според оперативни сведения, постъпили в МВР след знаковата екзекуция на касиера на братя Маргини, седмици преди Димата Руснака да бъде застрелян, Роберт Матанич и още двама хървати – Бранко Вуянович и Горан Туркович, влизат в България с фалшиви документи за самоличност, след като месеци преди това съумяват да офейкат от София.

Твърди се, че за убийството на Димата Руснака са платени 1.8 милиона евро, а той е ликвидиран за отмъщение за жестокото убийство на Милчо Бонев - Бай Миле, разстрелян заедно с петима свои бодигардове от преоблечени като полицаи наемни убийци в ресторант „Славия“.

Смята се, че последното известно убийство с печат „Сретан Йосич“ в България е това на енергийния бизнесмен Борислав Георгиев, който беше изпълнителен директор на свързаното с Христо Ковачки дружество „Атоменерг монт“. Георгиев беше разстрелян с 3 куршума в главата на 6 април 2008 г. пред апартамента си в столичния квартал „Люлин”. Основната версия за покушението гласи, че Георгиев е убит заради неспазена договорка на Христо Ковачки да плати 5 милиона евро под масата на Сретан Йосич за приватизацията на химическо и каучуково предприятие, както и въгледобовивна мина в Сърбия, придобити от енергийния бос през 2006 г. чрез „Атоменергоремонт“.

През 2010 г., когато МВР разби бандата „Килърите“, едно от обвиненията към Пешо Сумиста, Васил Костов, бивш бодигард на Милчо Бонев - Бай Миле и търновския лихвар Георги Вълев бе, че са ликвидирали дясната ръка на Христо Ковачки по поръчка на Сретан Йосич. Впоследствие обаче обвинението срещу бандата убийци за екзекуцията на Борислав Георгиев отпадна от делото.

