Делян Пеевски даде ифтар на 800 души в Бурса

Над 800 изселници присъстваха на благотворителна вечеря-ифтар в град Бурса, Турция. Ифтарът бе даден от Председателя на ДПС Делян Пеевски.

Това написа във Фейсбук зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-Ново начало Байрам Байрам.

И добавя:

На тържествената вечеря в рамките на свещения месец Рамазан присъстваха заместник председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн, заместник председателите на ПГ на ДПС-Ново начало Байрам Байрам и Хамид Хамид, председателят на Областния съвет на ДПС в Кърджали Рушен Фейзула, кметовете на общините от област Кърджали- на Ардино - Изет Шабан, на Джебел - Неджми Али, на Кирково- Шинаси Сюлейман, на Крумовград - Себихан Мехмед, на Момчилград - Илкнур Кязим, на Черноочене - Айджан Ахмед, председатели на общински организации на ДПС от област Кърджали, Танер Чауш, представител на ДПС в „столицата на изселниците“.

Гости на ифтара бяха и депутатът от Републиканската народна партия /СНР/ Хасан Йозтюрк, депутатът от Партията на справедливостта и развитието /AKP/ Мустафа Явуз и други представители на политически партии и на местната власт.

В своето приветствие Ерол Мюмюн изрази удовлетворението си, че са заедно и споделят обща трапеза. Той подчерта обединяващата сила на празниците, важността на тези моменти на единство, сплотеност и съпричастност, които Рамазан носи със себе си. Пожела на присъстващите здраве, благоденствие и ги поздрави с предстоящия Рамазан Байрам. Предаде поздрави и от името на председателя на ДПС Делян Пеевски с пожелания да посрещнат Рамазан Байрам с радост, вяра и надежда за по-добри дни! Подари на нашите изселници мартенички, осигурени от Делян Пеевски, с пожелание за здраве и берекет.

