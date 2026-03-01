Красимир Каракачанов: България не бива да се намесва в конфликти, в които се сблъскват геополитически интереси https://crimes.bg/vodeshha-tema/krasimir-karakachanov-balgariya-ne-biva-da-se-namesva-v-konflikti-v-koito-se-sblaskvat-geopoliticheski-interesi/186241 Crimes.bg

Връзката между Либия, Сирия, Ирак и Иран е, че те притежават едни от най-големите залежи на енергоносители. Иран е в първите места за производство на газ и петрол. Това каза бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването „Говори сега" по БНТ.

90% от иранския петрол се изнася за Китай, допълни той. „Естествено, че с подобен удар срещу режима в Техеран, който е в близки политически отношения с Пекин и Москва, нанасяш индиректно удар и върху руснаците. Но главната цел не е Русия, а за Израел - да премахне своя враг, а за САЩ - петрола", обясни Каракачанов.

Според него вероятността Иран да нападне държава член на НАТО, включително България, е много малка. „Ракетите могат да достигнат, но малко вероятно е иранците да се решат на този ход, защото от България не излитат бойни самолети и не се изстрелват ракети. Атакувайки летище на натовска държава, това означава да предизвикат НАТО срещу себе си. Друг е въпросът защо предишното правителство е разрешило пребиваването на цивилното гражданско летище на подобни самолети", добави Каракачанов.

Той бе категоричен, че България не бива да се намесва в конфликти, в които се сблъскват геополитически интереси. „Една Гърция, една Турция, една Великобритания не дават своите летища за подобни цели, ние ги даваме. Няма логика. Това е абсолютно противоположно на българския национален интерес", категоричен бе бившият военен министър.

Той посочи основните задачите на служебния кабинет: осигуряване на честни избори, ограничаване на монополите и инфлацията и истината по случая „Петрохан".

БНТ, „Говори сега"