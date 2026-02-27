ШОКИРАЩО! Адв. Росен Димитров ЕКСКЛУЗИВНО: Дъщерята на министър Емил Дечев видяла документите за касапницата край Петрохан?

9-годишната дъщеря на служебния вътрешен министър Емил Дечев е видяла безпризорно оставените документи за касапницата със шест трупа край Петрохан и Околчица. Това разкриха водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева и адвокат Росен Димитров, който е защитник на бившата съпруга на Дечев - Мария Златарева.

"Емил Дечев абсолютно неправомерно намеси в тази история със срещата дъщеря си. На въпрос защо се е срещал с висш полицейски служител, в ресторант, той каза, че е трябвало да гледа дъщеря си. По-късно се оказа, че я е оставил сама в апартамента. Научих, че от 15 часа детето е било на курс по математика, а после е заведено в детски клуб. Тоест той е можело да се срещне с него в МВР, докато детето е било на урок по математика или когато е отведена в клуба за детски игри в столичен мол. Защо не го е направил - сигурно се е страхувал, че разговорът, който ще проведе в МВР, може да бъде записан.

Детето, прибирайки се, е споделило на свои близки, че е видяло на кухненската маса в апартамента на своя баща документи, на които многократно е било написано "Петрохан". Ако това се окаже вярно, е чудовищно", сподели водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева.

В студиото на ПИК TV адв. Димитров сподели още как Софийски районен съд, а в последствие и Софийски градски съд, където Дечев работи, тенденциозно са отсъдили в полза на тогавашния съдия и настоящ вътрешен министър Емил Дечев и са му позволили да извежда дъщеря си в страни като Сърбия и Дубай.

До сагата със семейството на служебния вътрешен министър се стигна, след като той използва за оправдание 9-годишната си дъщеря. Пред депутатите в парламента Дечев сподели, че е извикал висшия полицейски служител в ресторант край дома си, защото е гледал дъщеря си в този момент. По-късно се разбра, че министърът е оставил детето само на 8-ия етаж в апартамента, в който живее, за да се срещне с Папалезов.

Припомняме, че от изслушването на министъра в парламента стана ясно, че по време на срещата в ресторанта, полицейският служител е дал доклад от 11 страници за хода на разследването по случая "Петрохан". Най-вероятно министърът, след като се е прибрал в дома си, където е била и дъщеря му, е оставил документа на видно място.

Адвокат Димитров добави, че има същата информация, както и други притеснителни неща, свързани с дъщеричката на Емил Дечев.

Така например темата с издръжката на девет годишното момиченце след раздялата на майка му с вътрешния министър.

"Издръжката от 300 лева, която беше присъдена, не се изплащаше доброволно от Емил Дечев. Издръжката не се изплащаше добросъвестно от този заможен баща", разкри още юристът и допълни, че е било тенденциозно и решението на съда да не уважи искането на майката за 700 лева издръжка.

Юристът разказа и за опитите на Дечев да извежда дъщеричката си в държави извън Европейския съюз:

"Делото беше преди 3 или 4 години. То беше заведено от Емил Дечев срещу майката на дъщеря му, за да може да я извежда в различни страни по света. Най-фрапиращото за мен тогава беше, че искаше да я води в Дубай и в Сърбия. Не знам какво толкова едно дете на 5 или 6 години има да прави в тези две страни и то неограничено. Майката беше подписала нужните декларации, делото продължи доста тенденциозни. Той беше бивш и бъдещ съдия в Софийски градски съд, беше към онзи момент и зам.-министър на правосъдието. Всички го познаваха и делото се развиваше, както искаше той. В крайна сметка съдът му разреши да извежда дъщеря си, докато на майката беше ограничена възможността да я извежда единствено до Румъния и Гърция. Разбирате колко странно е това", сподели адв. Росен Димитров.

И добави, че по това време в Дубай е бил Васил Божков, който е управлявал протестите по телефона от разстояние.

"Искането беше да може да я извежда винаги, когато детето е при него. До този момент не бях виждал такъв иск да бъде уважаван. Съдът му разреши и ние го очаквахме. Няма как един кариерно зависим районен съдия да направи нещо против волята на този високопоставен господин", коментира юристът, който е бил защитник на майката на детето на Емил Дечев.

"Искахме отвод. Според нас делото не трябваше да се гледа от софийските съдилища. Втора инстанция беше Софийски градски съд, където той работи. Не бяха приети исканията ни за отвод", заяви още адвокатът.

"Чухме, че той е оставил детето само на 8-ия етаж. Това показва, че един толкова зает баща не може да изпълнява ангажиментите си като родител", добави Росен Димитров.

По думите му, ако Софийски районен съд, който е нискоинстанционен на Софийски градски съд, където скоро ще се завърне на работа Емил Дечев, увеличи времето, в което детето да прекарва с бащата, той ще може да го извежда за целия период на разширените му правомощия.

