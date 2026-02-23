Министър Дечев разговаря с кмета на Бистрица

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе разговор с кмета на село Бистрица Самуил Попов.



Поводът на срещата бяха двата инцидента, когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмицата. Министър Дечев изрази загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.



Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях.

